Defensa La Manada: Si hay sentencia condenatoria, 5 inocentes irán a prisión

Madrid, 21 jun (EFE).- El abogado de La Manada, Agustín Martínez, ha asegurado este viernes al término de la vista de casación en el Tribunal Supremo que "si hubiese una sentencia condenatoria, cinco inocentes van a ir a prisión".

"Las sentencias se dictan en nombre del rey y del pueblo español, lo que no las puede dictar es la gente; las sentencias las dictan los tribunales", ha subrayado en declaraciones a los periodistas el letrado, antes de conocerse el fallo que los ha condenado a 15 años de prisión por un delito agresión sexual (violación) a un joven en los sanfermines de 2016.

Martínez ha afirmado que aunque el fallo que salga del Supremo no le guste, respetará esa decisión.

"No duden que la voy a respetar y no duden que mis clientes van a cumplir la condena (...) Ni me voy a manifestar ni voy a hacer ninguna cosa que no sea expresar mi oposición si fuera condenatoria y simplemente plantear que si hubiese una sentencia condenatoria, cinco inocentes van a ir a prisión", ha aseverado.

Para el abogado, la opinión pública "tiene todo el derecho del mundo" a valorar como quiera una resolución judicial "sin ningún tipo de problema".

Si bien, ha precisado, cuando esas críticas se llevan "al ataque personal y a la duda sobre la validez del voto de una determinada persona", hace pensar que la sentencia "más lógica y justa es seguir el criterio de la masa" para evitar que el fallo se critique.

Preguntado por si sus clientes están tranquilos, Martínez ha respondido: "Se están jugando sus vidas, se están jugando su libertad y se están jugando la consideración que tienen de no haber cometido ningún tipo de delito".