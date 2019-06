Celaá pide a PP y Cs su abstención en la investidura por sentido "de Estado"

Madrid, 21 jun (EFE).- La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, ha vuelto a pedir "responsabilidad" a las fuerzas políticas ante la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, y ha reclamado expresamente al PP y Cs que se abstengan por ser "asunto de Estado" y porque ellos no pueden formar una alternativa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha confirmado que el PSOE quiere la investidura de Sánchez en julio, "cuanto antes" aunque sin precisar fecha, y se ha referido varias veces a esta votación como una cuestión "de Estado" que requiere de la responsabilidad de los demás partidos.

Y ello por el "interés" de España, ya que al preguntarle por las contrapartidas que PP o Ciudadanos podrían esperar a cambio de su abstención, ha apuntado que no cree que ninguno de los dos esté esperando "ninguna oferta" del Gobierno, porque si fuera así ya la habrían formulado, si no en público, al menos "en privado".

Los argumentos que esgrime el Ejecutivo para insistir, también a Unidas Podemos, que facilite la investidura de Pedro Sánchez, van desde la falta de alternativa política, a lo económico, puesto que España atraviesa una "coyuntura favorable" que según ha dicho "hemos de aprovechar", hasta razones programáticas, para que el PSOE pueda avanzar en la "agenda social" que abrió en junio de 2018.

No ha querido entrar la ministra Celaá en el alcance de la propuesta de cargos -dentro o fuera del Consejo de Ministros- que el presidente del Gobierno pueda hacer a Unidas Podemos a cambio de su apoyo, por ser responsabilidad exclusiva de Sánchez y porque las negociaciones no acaban hasta que no hay una "decisión final".

En todo caso, sobre la posibilidad de que el presidente acepte finalmente que Unidas Podemos tenga ministros en el Gobierno, ha señalado que bajo el objetivo principal de mejorar el "bienestar de las personas" es posible "acomodar las estructuras" institucionales para lograrlo.

Pero más allá del respaldo del partido liderado por Pablo Iglesias Sánchez necesitaría de la abstención de otras fuerzas como ERC o EH Bildu para ser investido presidente si como parece el PP y Cs siguen en su empeño de votar en contra.

Isabel Celaá ha dicho que los socialistas no quieren que el Gobierno "dependa de los votos de los independentistas" y ha señalado que el Ejecutivo sólo va a dialogar "en el ámbito de la Constitución, solo y exclusivamente", sin entrar en detalles sobre las conversaciones del PSOE con ERC.