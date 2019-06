Carlos Sainz: "Hay que tener cuidado con conformarnos con estos resultados"

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren) declaró este viernes, tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libre para el Gran Premio de Francia de Fórmula Uno, que "hay que tener cuidado" con conformarse "con estos resultados".

Sainz, que octavo en la primera sesión y séptimo en la segunda, dijo: "Las sensaciones yo creo que en general son positivas, sobre todo en cuanto al equipo y al ver que otra vez están los dos coches dentro del top 10 un viernes. Yo en particular creo que no he ido del todo cómodo con el coche, creo que me ha faltado un poco de 'feeling' extra".

"La verdad es que estamos probando muchas cosas experimentales. Los dos coches muy diferentes. Yo voy probando para el equipo y seguro que para mañana podemos aprender algo del otro coche y juntar todas las cosas positivas y a ver si podemos mejorar", dijo el madrileño en declaraciones que reproduce Mororsport.com.

"Sufrimos un par de problemas, pero nada grave. Y aun así fuimos séptimos. No estoy contento con el equilibro del coche y demás, pero Lando (Norris) pudo ir bien y eso es motivador para mañana", agregó Sainz.

"Ya vimos en Canadá que el viernes fuimos muy bien y el sábado nos fuimos un poco para atrás. Hay que tener cuidado con conformarnos con estos resultados y tener en cuenta que mañana Renault, sobre todo, puede comernos terreno", comentó.

"Quizás sea el circuito o quizás que los demás se esconden más los viernes y luego vamos para atrás, como en Canadá. Dudo que pueda acabar mejor que ese séptimo del año pasado mañana", precisó.