Albella tiene la conciencia "muy tranquila" con su actuación en DIA

Santander, 21 jun (EFE).- El presidente del supervisor español de los mercados, la CNMV, Sebastián Albella, ha asegurado este viernes que el organismo actuó "con gran meticulosidad" en todo lo relativo a la opa sobre la cadena de supermercados DIA, por lo que tiene la conciencia "muy tranquila".

En su intervención en el curso de finanzas sostenibles, organizado por la APIE y el BBVA, Albella ha insistido en que no vieron base suficiente para sancionar el "tweet" lanzado el 20 de mayo por la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, con el que confirmaba la participación de la entidad en la refinanciación de la deuda de DIA.

También ha recordado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está trabajando para fijar unos criterios adicionales sobre el momento, condiciones y otros aspectos que deben tenerse en cuenta sobre el tratamiento, transmisión a terceros y difusión de información relativa a operaciones financieras o corporativas relevantes.

Asimismo, se ha mostrado a favor de que las empresas cotizadas españolas se liberen de la obligación de presentar sus cuentas cada trimestre como ocurre en el resto de Europa, y ha recordado que ya sólo tienen este requisito, además de España, en Polonia y Rumanía, que "son muy respetables", pero tienen unos mercados más pequeños.

"Tenemos que ser normales", ha dicho, y ha explicado que muchas empresas se han quejado de la excesiva "presión cortoplacista" a la que se ven sometidas por la obligación de rendir cuentas al supervisor tan frecuentemente.

También ha insistido en pedir a las empresas que la información que facilitan a la CNMV en forma de Hechos Relevantes sea "clara, suficiente y leal", pues en "demasiadas ocasiones", cuando se les pide información sobre temas delicados, sobre todo cuando se filtran, las compañías envían un comunicado "medidamente ambiguo".

Y esto lo hacen "para crear una impresión en el receptor que no se corresponde con la realidad", de forma que no se les pueda acusar de difundir información "no veraz", considera la CNMV, que advierte de que serán rigurosos cuando se produzca algún caso de nivel "no aceptable".

Sobre la criptomoneda que va a crear Fabebook junto con otras 27 organizaciones, ha considerado que es "interesante" pero se sale del ámbito de actuación del supervisor, al ser una criptomoneda pura y no un ICO, que son activos de inversión.

Según ha desvelado Albella, Facebook explicó su proyecto a supervisores de todo el mundo y también a la CNMV, que recibió la visita de representantes del gigante estadounidense hace dos o tres semanas.