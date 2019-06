Acta de Asamblea revela que De Castro no se postuló a presidente de Melilla

Melilla, 21 jun (EFE).- El borrador del acta de la constitución de la Asamblea de Melilla celebrada el pasado 15 de junio, en la que fue elegido como presidente de la Ciudad el único diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, desvela que no se postuló como candidato a la Presidencia cuando le preguntó por esta cuestión el secretario general de la Cámara.

El borrador del acta que ha elaborado la Secretaría General de la Asamblea, al que ha tenido acceso Efe, adjunta un anexo de las intervenciones que se produjeron en la constitución de la Asamblea, que contiene una transcripción literal de lo que dijeron los 25 diputados, el secretario general y las reacciones del público durante la sesión.

Según este anexo de las intervenciones producidas en la sesión, que ha quedado incorporado al acta, el secretario explicó el procedimiento para la elección del presidente de la Ciudad Autónoma e indicó que iba a preguntar a cada una de las candidaturas si presentaban a su cabeza de lista como candidato.

"A continuación se va a preguntar. Por el partido Ciudadanos", indicó el secretario, a lo que Eduardo de Castro, según la transcripción oficial, respondió "no".

A la misma pregunta, el cabeza de lista de Vox, Jesús Delgado Aboy, respondió "no presentamos", la del PSOE, Gloria Rojas, dijo "no presentamos", el de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, dijo "no presentamos candidatura", y el del PP, Juan José Imbroda, que presidía en ese momento la sesión por ser el diputado de más edad, dijo "el candidato, venga, Imbroda".

El borrador del acta que ha redactado el secretario general, relatando lo sucedido en la sesión también recoge este momento, al apuntar que cuando el cabeza de lista de Cs fue preguntado si se presentaba como candidato a la Presidencia, "balbucea unas palabras no distinguiéndose claramente si dice 'yo' o 'no'".

"Comenzada la votación, por orden alfabético, el primer diputado en votar es D. Mohamed Ahmed Al Lal, de Coalición por Melilla, que emite su voto a favor del cabeza de lista de Ciudadanos, D. Eduardo de Castro González", indica el borrador del acta.

Dicho documento, agrega: "En este momento, el miembro mayor de la Mesa de Edad, Sr. Imbroda, pregunta si D. Eduardo de Castro ha presentado su candidatura. Por su parte, el miembro menor de la Mesa de Edad, Sr. Mohamed responde que sí. Preguntado el interesado, este asiente".

La copia del acta fue solicitada por Vox y el PP, partidos que han venido denunciando esta semana que De Castro fue elegido presidente de la Ciudad Autónoma con el apoyo de CPM, PSOE y Cs "en fraude de ley" por no haberse presentado como candidato a la Presidencia y han anunciado su intención de emprender medidas legales para que Imbroda sea proclamado.