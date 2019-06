Vueling invertirá 30 millones en innovación digital y proceso de datos

Barcelona, 20 jun (EFE).- Vueling invertirá este año 30 millones de euros en innovación digital y procesos de datos con el objetivo de avanzar en la digitalización de la compañía, para lo que cuenta con centros de desarrollo tecnológico en Barcelona y Zaragoza y un nuevo programa de innovación.

En un encuentro con la prensa, el responsable del área financiera y de innovación de Vueling, Jorge Saco, ha explicado que la aerolínea invertirá este año 30 millones de euros para impulsar la innovación y nuevos desarrollos tecnológicos.

También ha presentado el programa de innovación Vueling INN/UP, mediante el que la compañía quiere posicionarse como referente europeo en la materia.

Vueling cuenta en su plantilla con 400 personas trabajando en el área de innovación, de las que 200 están en el centro de desarrollo tecnológico de Barcelona (ADC Centre) y el resto se reparten entre el centro tecnológico de Zaragoza y en el equipo de datos.

El programa de innovación de Vueling pretende hacer la vida más fácil al cliente y convertir a la aerolínea en una compañía puramente digital, mediante metodologías de trabajo basadas en la agilidad, la toma rápida de decisiones y los datos.

Saco ha explicado que la aerolínea ha sido "pionera" en la introducción de tecnologías para "facilitar la relación con el cliente", como el lanzamiento en España de la primera app móvil que permite vender y facturar billetes.

La aerolínea, que este año cumple su 15 aniversario, tiene como objetivo convertirse en la primera low cost en experiencia de cliente en Europa en 2023.

Para ello trabaja en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial (chatbots inteligentes) para hacer más sencillo el viaje o facilitar a las tripulaciones un servicio más personalizado.

También diseña herramientas para que el cliente pueda gestionar de manera más eficiente situaciones problemáticas, como el "Do it yourself", o el 'E-Voucher', cupón electrónico que se envía directamente a los dispositivos móviles del pasajero y que puede ser canjeado por comida o alojamiento.

En el centro de desarrollo tecnológico de Barcelona, la aerolínea trabaja también en varios proyectos, aunque no todos verán la luz.

Acceder a la puerta de embarque mediante reconocimiento facial o comprobar con el móvil si la maleta tiene el tamaño preciso para llevarla en la cabina del avión son otras de las innovaciones que se están desarrollando en el centro.

Vueling también trabaja en crear una comunidad alrededor del vuelo, de manera que, con el permiso de cada usuario, los pasajeros puedan ponerse en contacto entre ellos a través de su linkedin (red de contactos profesionales), tanto en el aeropuerto como en el avión.

Otras de las soluciones permite a la aerolínea tomar decisiones sobre la operativa diaria, como qué rutas hacen los aviones en función de las necesidades de mantenimiento de las aeronaves o facilitar más rápidamente la información a los clientes en caso de cambios o problemas aéreos.

El director de Tecnologías de la Información (IT) de Vueling, Javier Álvarez, ha explicado que para llevar a cabo su programa de innovación la aerolínea necesita el "mayor talento tecnológico" y que, a veces, es difícil porque hay mucha competencia.