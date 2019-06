Rufián asegura que ERC no quiere una repetición de las elecciones

Madrid, 20 jun (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado hoy que su partido no será responsable de unas elecciones repetidas por un fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, y ha confirmado que sigue manteniendo conversaciones con el PSOE en las que se habla de "bloqueo o no bloqueo" al candidato.

Tras la primera reunión que él mismo mantuvo con la portavoz socialista, Adriana Lastra, han continuado las conversaciones "dentro de la normalidad", ha explicado en declaraciones en el Congreso, donde además ha considerado "bueno y sano" que ambas formaciones dialoguen y que se reconozca.

En estas negociaciones el PSOE no pide a ERC su abstención para favorecer la investidura, sino que se habla sobre todo "de bloqueo o no bloqueo", según ha revelado, para enfatizar que ERC no quiere "bloquear absolutamente nada", aunque sí tiene que equilibrar su posición con "no dar un cheque en blanco" a Sánchez.

En todo caso, ha señalado: "La pregunta no es tanto qué haremos nosotros con el PSOE, sino qué hará el PSOE con ERC o con Cataluña".

"No vamos a ser los responsables de unas segundas generales", ha agregado Rufián al recordar que el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya apuntó durante la campaña electoral que "ningún demócrata quiere que el fascismo gobierne en su país", un mensaje con el que, ha recordado, su partido ganó las elecciones en Cataluña.

Y ha apostado por seguir manteniendo conversaciones "multilaterales" y "bilaterales" y por hacerlo más allá de las circunstancias, como el apoyo del PSC a Ada Colau en Barcelona junto a Manuel Valls, algo que "evidentemente no nos gusta", ha admitido.

"Si tuviéramos que supeditarnos a lo que vaya a pasar en el día a día, es que aquí no hablaría nadie", ha advertido.

Gabriel Rufián ha instado a "bajar un poco el tono y volver a una mesa de diálogo y de negociación" y ha añadido: "Atarnos a esa mesa siendo conscientes de que la realidad no ayudará".

En este sentido, ha apuntado que desde ERC siempre han sido conscientes de que iban a ocurrir "cosas que iban a ir dificultando el diálogo" y que no esperan "nada" de la Fiscalía, la Abogacía del Estado o el Tribunal Supremo, cuando los políticos en prisión preventiva por el "procés" deberían "estar en su casa".

Por otro lado, ha hecho notar que su partido tiene un acuerdo con EH Bildu, de manera que ambas formaciones intentarán coordinarse en los "grandes temas" de la legislatura "y este sin duda lo es".

Y sin querer confirmar si finalmente ERC se abstendrá para facilitar la investidura de Sánchez, el portavoz de ERC ha insistido en que el diálogo ya iniciado con los socialistas debe mantenerse y que al igual que él no pide a nadie "que renuncie a lo que es y lo que defiende", él quiere que nadie le pida que renuncie a lo que es y a lo que defiende, "sobre todo teniendo un millón de votos detrás".