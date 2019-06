Rotemberg, director de "La Wagner": Si no fuera gay me acusarían de misógino

Madrid, 20 jun (EFE).- Las cuatro bailarinas que protagonizan "La Wagner", que se estrena mañana viernes en el Teatro Español, están desnudas durante la hora de "choques" del montaje de Pablo Rotemberg con el que llevan de gira por el mundo desde 2013: "si no fuera gay me acusarían de misógino", asegura a EFE el director argentino.

"Es una obra feminista, sobre la violencia de género, dirigida a hombres y mujeres pero ya he tenido que escuchar que no estoy capacitado para dirigirla por ser hombre. Si no fuera gay, esto sería super conflictivo", asegura Rotemberg, que hoy ha presentado en Madrid la obra junto a la directora del Español, Carme Portaceli.

Lo mismo que el montaje ha sido muy aplaudido en los seis años que lleva intermitentemente en cartel en su país y de gira, con cerca de 25 000 espectadores en total, no ha podido programarla en Berlín, porque no entendieron que fuera un hombre el creador y director.

"Hay quien en lugar de verlo como una denuncia lo entiende como misoginia", resume resignado en una entrevista con EFE el director, que asegura que él se considera "una mujer también".

Siempre es muy bien recibida desde la platea femenina, pero también en otros países les parecía incorrecto que esta obra en la que los cuerpos femeninos están sometidos a violencia bastante fuerte fuese dirigida por un hombre.

"Me hizo pensar, y quizá desde la mirada feminista tiene una lógica pero también me hizo pensar, en mi propia sexualidad: yo respondí que también me considero una mujer", ha sostenido el director.

Las bailarinas argentinas Ayelén Clavín, Carla di Grazia, Josefina Gorostiza y Carla Rimola, el mismo elenco que la estrenó en 2013, salen a escena calzadas con zapatillas y "protegidas" con rodilleras y coderas por todo vestuario.

"Me gustaba la asepsia de la idea y el desnudo es una constante de mi trabajo pero también es cierto que cuando empecé partíamos de una coyuntura económica de cero pesos", especifica.

La idea de inicio de "La Wagner" -que añadió el "la" como una ocurrencia de una bailarina- giraba en torno al gusto por el compositor alemán de Rotemberg, que también es músico, y por su propia historia familiar.

"Parte de mi familia murió en un campo de concentración. Me planteé cómo podía separarse la música de Wagner de su antisemitismo. ¿Qué pasaría si yo ponía a cuatro mujeres desnudas con Wagner?", detalla.

En este tiempo su idea original sobre el antisemitismo ha sido orillada en favor de un potente mensaje de denuncia de la violencia de género.

"Eso, medio azaroso, se fue dando durante los ensayos y una vez que la obra fue estrenada", subraya.

Las imágenes que en principio podrían aludir a la estética de las películas "Portero de noche" o "Cabaret" son interpretadas en una clave distinta pero siempre en los papeles de víctimas y ejecutores.

"Mi orientación sexual, más bien en el postgénero, no me permite ver en ellas nada erótico y por eso el montaje tiene mucha distancia de esa posible imagen. Son cuerpos que se van metamorfoseando porque al principio su clave es la de mujer y luego empieza a asumir características masculinas", precisa.

"La Wagner" es un espectáculo "oscuro y plagado de contrastes" en el que se desdibujan los límites entre hombres y mujeres al compás de cuatro "valquirias" que desmontan "muy físicamente" los estereotipos, resume.

El Español ha presentado hoy jueves también la tercera edición del festival de creación contemporánea Zip, que entre el 25 y el 30 de junio ofrecerá el trabajo de dice compañías de vanguardia, con el estreno, entre otras, de "Sacrificio", un encargo del teatro, o de la sueca "All genius all idiot".