Refugiados, un "llanto en silencio" por querer lo imposible: volver a casa

Madrid, 20 jun (EFE).- En 2015, su realidad se metió en la agenda política y una ola de solidaridad recorrió el mundo pero hoy, cuando son más que nunca, vuelven a ser invisibles; es el "llanto en silencio" de los millones de refugiados para los que hay algo que nunca cambia: el deseo de poder regresar algún día a casa.

"Nadie huye de su país por gusto o por placer, nadie abandona su hogar sin dolor y la vida de un hombre no cabe en una maleta", comenta a Efe el activista venezolano Lorent Gómez Saleh tras visitar la instalación que Accem ha colocado en el centro de Madrid para emular el periplo que tienen que pasar los refugiados -cuyo día mundial se celebra hoy- hasta que adquieren tal condición.

Su historia es conocida: llegó a Madrid el pasado 13 de octubre procedente de Caracas tras ser excarcelado por las autoridades de ese país y entregado a las españolas. Antes fue secuestrado y "torturado" durante los cuatro años, dos meses y siete días que pasó en prisión por "defender los derechos humanos".

Una vez aquí, pidió asilo político que no tardaron en concederle, aunque el joven de 30 años denuncia "la contradicción" de que haya que pasar por esa tortuosa experiencia para conseguirlo: "¿Tienen que secuestrarte, meterte preso y torturarte para que te puedan dar un refugio? Creo que no hay que evitar que lleguen ahí y protegerles antes de que eso pase", afirma.

Porque "un país donde no hay agua, no hay luz o no hay medicamentos no es apto para vivir".

Hoy vive en Madrid con su esposa y su madre, mientras el resto de su familia está en Estados Unidos, una situación que le hace entender el "llanto en silencio" que también tuvieron que sufrir "los españoles, portugueses e italianos" que emigraron a Latinoamérica en busca de una vida mejor.

Agradece a España el "gran esfuerzo" que hizo con él, aunque le choca que "el mismo país" que le rescató "venda armas a una dictadura que acaba de decapitar 37 presos políticos", dice en referencia a Arabia Saudí.

¿Piensa alguna vez en volver? "Todos los días. Creo que el refugiado tiene eso en el corazón, querer regresar al hogar", concluye.

La venezolana es la principal nacionalidad de las solicitudes de asilo que copan la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) -casi 17.000 de las 46.596 contabilizadas hasta mayo-, algo que la directora de Accem, Julia Fernández, achaca a los lazos que unen ambos países.

Fernández critica que tras la crisis de refugiados de Siria de 2015, el drama de estas personas "haya desaparecido de todos los sitios", por lo que apela a la necesidad de "retomar el discurso de conocimiento y sensibilización" sobre el drama que supone tener que escapar de tu país.

Con este objetivo, la ONG ha lanzado hoy, Día Mundial de los Refugiados, la instalación interactiva RetoXRefugio, que permite ponerse en la piel de una de estas personas desde que piden asilo hasta que tienen una respuesta.

Y es que el camino no acaba al llegar aquí, sino que se abre un periodo que se puede prolongar durante "muchos meses" e incluso años en los que viven con la gran incertidumbre de si recibirán protección o, por el contrario, tendrán que ser devueltos.

"Es un proceso largo y complejo y que crea mucha inseguridad; por eso requieren de un acompañamiento profesional, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, no solo para ayudarles a superar lo que han pasado, sino también para afrontar este procedimiento", explica.

Como la que recibió Fernand, un joven de 21 años que tuvo que huir de su propia familia de Guinea Conakry por motivos religiosos.

Según cuenta a Efe, él se crió con un compañero de su padre que era cristiano; a su muerte, tuvo que regresar con su familia paterna, musulmana.

"Me dijeron que me tenía que convertir y cambiar de nombre, y me amenazaban, sobre todo mi tía". Así hasta que llegó el día en que su primo le echó de casa.

"Y como no tenía nada que hacer en esta vida salí de mi país", rememora. Inició así una larga travesía por Mali, Argelia y Marruecos, donde probó a saltar la valla de Ceuta durante un mes. "Pero no tuve suerte", aclara, por lo que se trasladó a Nador y montó con otras cuatro personas en la piragua que le llevó hasta Motril.

En un mes tendrá ya su permiso para trabajar, y espera poder convertirse en un gran cocinero. Pero, sobre todo, ir al Santiago Bernabéu a cumplir uno de sus sueños: "ver al Real Madrid".