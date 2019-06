Moreno considera el 2-0 "muy favorable" al Dépor, pero no definitivo

A Coruña, 20 jun (EFE).- Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, ha reconocido tras el partido que ha perdido su equipo ante el Deportivo (2-0) en la ida de la final de la promoción de ascenso a LaLiga Santander que el resultado es "muy favorable" a su rival, pero no definitivo.

El conjunto balear encajó el primer gol, una falta directa que ejecutó Fede Cartabia, minutos antes de quedarse con diez por una roja directa a Pedraza, y recibió el segundo en la recta final del choque.

"Es un resultado que no es el que queríamos. Once para once tuvimos momentos buenos, daba impresión que entramos bien en partido, con uno menos tampoco ha habido excesivas ocasiones y es una pena este resultado, muy favorable para ellos, pero confío en los jugadores que tenemos", dijo en rueda de prensa.

Consideró el marcador "muy adverso", además, "frente a un muy buen equipo", pero insistió en que no desistirá: "La gente nos va a empujar y para pasar la eliminatoria van a tener que sufrir".

"Que los aficionados se queden tranquilos, que lo vamos a intentar. Estamos fastidiados, dolidos, pero este equipo tiene raza, orgullo, vamos a hacer un esfuerzo más por meter ese primer gol para estar a tiro de pasar la eliminatoria", declaró.

El segundo gol del Deportivo, un tanto fantasma de Quique González de media chilena, subió al marcador después de que deliberaran en la banda el árbitro y el asistente.

"Protestábamos que el linier había levantado la bandera y se había quedado con bandera levantada, entendíamos que si hubiera sido gol hubiera corrido, que había pitado falta por el remate, juego peligroso. Le he preguntado al árbitro y me dijo que se había quedado allí plantado el línea para hacer una consulta", comentó.

El técnico explicó que el resultado fue "excesivo por las ocasiones y cómo ha sido el partido" y también valoró la expulsión de Marc Pedraza por una entrada a Álex Bergantiños en un balón dividido que acabó con el coruñés en el hospital.

"A mí me parece que han ido los dos jugadores exactamente igual, uno con más fortuna o menos fortuna. Conocemos la nobleza de Marc. Podría haber salido él igual que el compañero. Ha llorado porque vio sangre y se ha asustado. En ningún momento ha querido hacer daño", dijo.