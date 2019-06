Miras: el PP de Murcia tiene plena autonomía de Génova para negociar con Vox

Madrid, 20 jun (EFE).- El presidente en funciones de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este jueves que la dirección nacional del PP ha dado al partido, a nivel regional, la autonomía necesaria para entablar con Cs y Vox los cauces de negociación del futuro gobierno regional.

López Miras, que ha intervenido este jueves en el Foro ABC-La Verdad: "Murcia, despensa de Europa", no ha querido precisar si, en esa negociación, el PP cederá consejerías a la formación de extrema derecha y ha pedido "prudencia y respeto" para poder "avanzar" en las mesas de negociación.

Respecto a los mayores escollos en la negociación con Cs, López Miras ha informado de que lo importante es el acuerdo programático "más que los sillones" y ha asegurado que hay "una coincidencia muy alta, casi plena".

Y sobre los sillones, López Miras ha insistido en que ahí no está el conflicto: "Los sillones no son un problema, de todo es lo que menos me importa".

El presidente en funciones también ha querido dejar claro que el PP murciano no necesita recibir consignas de la dirección nacional porque las "coincidencias en cuanto a criterios" es plena, y desde la Ejecutiva del partido hay "disposición a ayudarnos en cualquier aspecto de la negociación".

López Miras ha insistido que lo que realmente le preocupa es que próximo gobierno de la Región de Murcia sea "reformista y liberal" y su obligación es propiciar un ejecutivo regional que sustente esos principios.

Por su parte, la diputada de Vox Lourdes Méndez, que ha asistido al acto, también se ha referido a las negociaciones en Murcia y ha reiterado que su formación deberá estar en el gobierno "de forma proporcional a los votos recibidos".

"Vox tiene un patrimonio que son sus votos y ese patrimonio tiene que administrarlo de manera responsable, no puede tirar por la borda los votos de quien le ha dado su confianza", ha dicho.

Por tanto, ha hecho hincapié en que si el PP y Cs no da a la formación de extrema derecha una presencia en el Gobierno proporcional a los votos, "tendremos que estar en la oposición".

A la pregunta de si PP y Cs son favorables a esa entrada en el Gobierno de Murcia, la diputada ha reiterado que todavía no se ha cerrado ningún acuerdo pero ha subrayado que si no hay pacto del centro derecha "no será por culpa de Vox".

Además, ha reprochado a Cs que esté recibiendo "órdenes de fuera de España para no pactar con nosotros", en referencia a las críticas del presidente francés, Emmanuel Macron.