Militares sudaneses ya conocen al responsable del desalojo acampada en Jartum

Jartum, 20 jun (EFE).- El vicepresidente de la junta militar que gobierna Sudán, Mohamed Hamdan Daqlo, conocido como "Hamidti", aseguró hoy que ya saben quién es el responsable del desalojo sangriento de hace dos semanas en Jartum, y afirmó que el Consejo Militar castigará a los culpables de esa acción.

"Hemos llegado a la persona que causó (el desalojo) y no quiero afectar al comité de investigación, pero este cuestión se revelará", precisó el vicepresidente en un discurso transmitido por la televisión sudanesa.

El pasado 3 de junio, las fuerzas de seguridad sudanesas, entre ellas las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que encabeza el propio Hamidti, desalojaron la acampada que reunía de manera permanente desde hacía dos meses a manifestantes que demandan la transición hacia un gobierno civil.

En la acción y la violencia que siguió en los días posteriores murieron 113 personas, según la oposición, y 61 según el Gobierno.

Hamidti subrayó que cualquier efectivo de los aparatos de seguridad que "se excediera en sus limites" será presentado a un juicio "transparente y público".

Sobre las FAR, de las que él mismo es comandante, Hamidti afirmó que "es verdad que en las Fuerzas de Apoyo Rápido no todos son ángeles, ni que no se equivocan (...), pero el que cometa un error será castigado".

No obstante, dijo que las autoridades detuvieron ayer a 9 individuos de un grupo de 23 ataviados con uniformes de las FAR que habían amenazado a "personas conocidas" y no eran miembros de ese cuerpo.

"El uniforme de las Fuerzas de Apoyo Rápido se vende en los mercados y antes del desalojo de la acampada hemos detenido a varios grupos de oficiales y soldados que vestían el uniforme de las FAR", dijo.

Aseguró que los detenidos saldrán en los medios de comunicación para que los ciudadanos los conozcan.

La oposición ha responsabilizado directamente a las FAR, acusadas de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto de Darfur, región del oeste de Sudán, por la represión en la explanada el 3 de junio y en los días posteriores.

Tras esa violencia, la Junta Militar, que detenta el poder desde que el 11 de abril el presidente Omar al Bashir fuera derrocado, anunció que suspendía los acuerdos con la oposición para formar un gobierno de unidad con civiles y militares que encabezara el país durante los próximos tres años.

Además, decidieron unilateralmente la convocatoria de elecciones en un plazo de nueve meses, una medida rechazada por la oposición, porque considera que no se dan las condiciones institucionales mínimas para llevar adelante un proceso democrático con garantías de éxito.

La oposición anunció tras la masacre que se retiraba de las conversaciones, pero el Gobierno de Etiopía está haciendo esfuerzos para que ambas partes retomen las negociaciones.