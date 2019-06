Iceta sobre Valls: "Sus opiniones tienen más peso hoy que hace un mes"

Barcelona, 20 jun (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha destacado la gestión que el ex primer ministro francés Manuel Valls ha hecho de los resultados que obtuvo su plataforma Barcelona pel Canvi en el ayuntamiento de la capital catalana, y ha sostenido que "sus opiniones tienen más peso hoy que hace un mes".

"Pocas veces hemos podido ver, en tan poco tiempo, la coherencia de una posición política", ha defendido en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Al ser preguntado por si se cree a Valls cuando dice que seguirá trabajando para Barcelona con los dos concejales que quedan en su plataforma tras la ruptura con Cs, el líder socialista ha respondido afirmativamente: "Me lo creo".

"¿Qué hará en el futuro? No lo sé. Lo que sé es que él ha demostrado unas cualidades políticas a las que quizá aquí no estamos acostumbrados y que nos han sorprendido. Pero ya lo dije ayer y yo me lo creí, que no se ve encabezando un nuevo partido en Cataluña o en España", ha continuado.

Iceta ha apuntado que, aunque hable desde el atril del Ayuntamiento, Valls "será escuchado" porque se ha ganado "un liderazgo político en muy poco tiempo" con su decisión de apoyar la reelección de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona como "mal menor".

"Ha gestionado su posición política arriesgando muchas cosas. No me atrevo a decir qué hará, pero creo que tendrá una opinión que será escuchada. Es un hombre que no deja a nadie indiferente", ha resuelto.