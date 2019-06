Haniye pide a países árabes no normalizar trato con Israel en foro de Baréin

Gaza, 20 jun (EFE).- El jefe del movimiento islamista Hamás, Ismail Haniye, manifestó hoy su oposición al foro económico de Baréin y pidió a los países árabes "no normalizar" su relación con Israel.

"El taller económico de Baréin fue preparado para debilitar la causa palestina. Su cara es económica, pero su contenido es político", dijo Haniye en un inusual encuentro con periodistas internacionales en Gaza, entre ellos Efe, acerca de la cita convocada la próxima semana por EEUU como punto de partida del plan de paz entre israelíes y palestinos en el que trabaja la Casa Blanca desde hace dos años.

El dirigente islamista aseguró que había solicitado a los Estados árabes que no acogieran la iniciativa estadounidense, que ha tenido el respaldo de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

"Les pedimos que no abordaran el acuerdo", indicó, para añadir que rechazarán cualquier plan de paz alternativo que no contemple la vuelta de los refugiados palestinos y de la diáspora.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este martes la participación de israelíes en el foro, aunque no especificó su rango, y aseguró mantener contactos "en secreto" con países árabes, en los que se ha buscado aliados para la elaboración del plan, que dirige el asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

El Líbano es el único Estado árabe que ha anunciado oficialmente que no acudirá al encuentro, previsto en Manama para el 25 y el 26 de junio.

La ONU ha confirmado la presencia de su coordinador adjunto para Oriente Medio, Jamie McGoldrick.

Haniye declaró que no es "optimista" con la cantidad de dinero que el foro pretende comprometer para inversiones en Palestina, especialmente en Gaza, y afirmó que no aceptarán ningún dinero, aunque no se opondrán a la implementación de proyectos en la franja.

Además, llamó a movilizaciones masivas el día previo a la conferencia y durante el desarrollo de la misma y pidió a los palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este que se unan con una "sola voz" para rechazar el plan que impulsa Washington.