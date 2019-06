Francina Armengol , única candidata oficial a presidir el Govern balear

Palma, 20 jun (EFE).- La presidenta balear en funciones de Baleares, Francina Armengol (PSOE), es la única candidata propuesta oficialmente en el Parlament balear para ser reelegida en el cargo.

El presidente de la cámara legislativa, el socialista Vicenç Thomàs, ha sido elegido esta mañana y por la tarde ha mantenido la preceptiva ronda de contactos con los grupos para escuchar sus propuestas a la presidencia del Govern.

El PSIB-PSOE ha presentado a su candidata, Francina Armengol, que gobernará la comunidad autónoma por segunda vez consecutiva, ya que, presumiblemente, contará con los 32 votos de los partidos de la izquierda balear.

Los socialistas, Podemos y los econacionalistas de MÉS per Mallorca han alcanzado un preacuerdo para gobernar en Baleares, que deberá validar, o bien la dirección o bien sus asambleas.

El presidente de la cámara ha aludido a la posibilidad de que el debate de investidura se celebre la próxima semana.

La diputada socialista Silvia Cano ha resaltado que es "histórico" que los socialistas gobiernen dos legislaturas seguidas y que sea un mujer quien esté al frente de la comunidad.

Desde MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat ha declarado que "no se entendería" que su formación no entrara en el Govern en una situación "histórica", como es que la izquierda gobierne en Baleares ocho años seguidos.

El portavoz de Podemos, Juan Pedro Yllanes, ha comentado con Vicenç el calendario de los próximos días y los plazos, las reglas de funcionamiento de la cámara y la constitución de las comisiones parlamentarias.

El presidente del PP balear, Biel Company, ha señalado a los periodistas que su partido "no perderá el tiempo" y centrará sus esfuerzos en hacer oposición, "solo faltaría", ha apostillado.

Por parte de El Pi, su presidente, Jaume Font, ha comentado que el voto de sus tres diputados dependerá del discurso y las propuestas políticas de Armengol con ocasión del debate de investidura.