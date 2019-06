Feliciano: "No existió posibilidad de jugar con Murray en Wimbledon"

Londres, 20 jun (EFE).- El toledano Feliciano López explicó, en declaraciones a Efe, que no existió ninguna posibilidad de jugar en Wimbledon junto a Andy Murray debido al compromiso que tiene el español con su compatriota Pablo Carreño.

Murray anunció este jueves en rueda de prensa que hará pareja en el próximo torneo de Wimbledon junto al francés Pierre-Hugues Herbert.

Preguntado Feliciano sobre si no existió posibilidad de jugar en el All England Club junto al británico, el toledano respondió que no debido al compromiso que le une a Carreño, junto al que espera jugar además, la Copa Davis el próximo mes de noviembre en Madrid,

"Claro que me da pena (no jugar con Murray en Wimbledon). Me encantaría. Imagínate, para mí ya es especial jugar con él aquí pues en Wimbledon sería todavía más. Yo tenía un compromiso con Pablo Carreño para jugar en Wimbledon de hace tiempo. La posibilidad de jugar con Andy no ha existido por mi compromiso con Pablo", explicó.

"Creo que también es muy importante que Pablo y yo podamos jugar juntos para la Copa Davis juntos. Solo tuvimos una oportunidad en Marbella, después en todas las eliminatorias Pablo ha tenido problemas físicos y no hemos podido jugar", agregó.

Feliciano y Murray se estrenaron este jueves en el torneo de Queen's con un triunfo ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, pareja número uno de la carrera a Londres.

"Primero muy contento de poder verle sano y jugando a un muy buen nivel después de tanto sin jugar y con todas las emociones que había en ese partido para él. Ha demostrado una vez mas que es un campeón, que maneja a la perfección esas emociones tras haber estado prácticamente retirado. La manera en la que ha jugado.... por eso ha conseguido lo que ha conseguido", finalizó.