Dabiz Muñoz anuncia nueva sede fuera de Europa y un nuevo formato para Madrid

Madrid, 20 jun (EFE).- La obsesión por hacer algo único del chef con tres estrellas Michelín Daviz Muñoz, le ha llevado a gestionar dos locales en Madrid, DiverXO y StreetXO, y uno en Londres, también StreetXO, a los que próximamente se sumarán un nuevo local fuera de Europa y "un concepto totalmente nuevo" para la capital española.

Aunque asegura no poder dar más detalles sobre ninguno de los dos proyectos, Muñoz (Madrid, 1980) quiere "acercase a la gente y abrir un poco más el abanico" en Madrid, según ha señalado el cocinero en una entrevista a Efe este miércoles en la presentación de su nuevo helado para Magnum.

Hace un tiempo le puso fecha de caducidad al restaurante que le valió sus tres estrellas Michelín, DiverXO, pero el chef da marcha atrás en su decisión y, aunque sigue creyendo "que es un restaurante que en algún momento no existirá", confirma que le queda aún recorrido por delante.

Para este local también augura cambios: "Después de verano vamos a darle una vuelta de tuerca muy grande a la esencia del restaurante, vamos a redefinir nuestras propias reglas para poder seguir generando experiencias absolutamente diferentes cada vez que vengas al restaurante".

"Una vanguardia no puede establecerse de forma perenne, pero yo he sido capaz de mutar lo suficiente DiverXO para que siga siendo vanguardia", resalta el chef, que confiesa sin tapujos su obsesión con llegar a "algo único que no se parezca a nada del mundo".

El que fuera el protagonista del "docu-xow" "El Xef", no descarta su vuelta a la pequeña pantalla con un contenido más enfocado a los viajes y la cocina que descubre en cada nuevo destino, aunque la falta de tiempo frena esta aspiración.