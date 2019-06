Bolsonaro agradece apoyo de evangélicos en multitudinario acto religioso

Sao Paulo, 20 jun (EFE).- El ultraderechista Jair Bolsonaro, el primer presidente brasileño que participar en la "Marcha para Jesús", el principal acto de masas de los evangélicos en el país, agradeció este jueves a los fieles de estos grupos religiosos por su apoyo en las elecciones y por ayudarlo a cambiar Brasil.

"Ustedes fueron decisivos pata ayudar a cambiar el destino de Brasil", afirmó el jefe de Estado en un discurso de cerca de 7 minutos ante cientos de miles de fieles de diferentes grupos evangélicos reunidos en Sao Paulo, la mayor ciudad del país.

El ultraderechista, un capitán de la reserva del Ejército que se declara católico pero acostumbra acudir a ritos evangélicos para acompañar a su esposa y sus hijos, fue elegido con el apoyo de la mayoría de pastores y líderes evangélicos del país, así como de los fieles, gracias a su discurso de defensa de los valores cristianos.

Esta fue la primera vez en sus 27 años que la "Marcha para Jesús", en cuya edición de este año los organizadores esperaban una asistencia superior a los 2 millones de personas del año pasado, cuenta con la participación de un presidente de Brasil, el país con mayor número de católicos en el mundo pero en el que se ha registrado un fuerte crecimiento de los grupos neopentecostales.

El número de evangélicos en Brasil creció cerca de un 60 % en la última década, hasta cerca de 42 millones de fieles en el último censo (2010), frente a los 123 millones de católicos, y la activa participación de sus pastores en política los ha convertido en una importante fuerza en el Congreso.

Bolsonaro, que vistió una camiseta alusiva a la Marcha, participó en el acto escoltado por el diputado Marco Feliciano, uno de los líderes de la iglesia Catedral del Avivamiento y que se convirtió en su principal vocero entre los congresistas evangélicos, que conforman una de las principales minorías en el Parlamento.

El mandatario llegó a la Plaza de los Héroes de la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) hacia las 15.30 hora local (18.30 GMT), casi seis horas después del inicio de una marcha de 3,5 kilómetros por el centro de Sao Paulo, y llegó a escuchar algunos abucheos que rápidamente fueron silenciados por una ovación y por gritos de "mito", como es conocido entre sus seguidores.

"Es la primera vez que se escucha el nombre de Dios en la Presidencia de Brasil", dijo al presentarlo al público el "apóstol" Estevem Hernandes, fundador y líder de la Iglesia Renacer en Cristo, el grupo evangélico con más seguidores en la Marcha junto con las populares iglesias Asamblea de Dios y Universal del Reino de Dios.

"Es muy bueno estar entre amigos. Y mejor aún cuando son amigos con Dios en el corazón", respondió Bolsonaro en medio de una multitud reunida frente a un palco en el que, durante cerca de diez horas, se relevaron 28 cantantes y grupos de música goespel, así como decenas de líderes y pastores evangélicos.

En una alusión a su principal eslogan de campaña, Bolsonaro aseguró que Dios está por encima de todo y después la "familia respetada y tradicional".

El jefe de Estado, quien repitió que en Brasil "el Estado es laico pero su actual gobernante es cristiano", mencionó los problemas "de ética y moral" en Brasil y dijo que espera ser un "punto de inflexión" para superarlos con ayuda de los evangélicos.

El gobernante, que el año pasado participó en la Marcha en su condición de candidato y prometió regresar ya como jefe de Estado, volvió a prometer presencia en la edición de 2020.

En el acto también participaron el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, y el alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, ambos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), pero el primero no consiguió ni de cerca la misma ovación de Bolsonaro y el segundo fue abucheado.

"Esta es la Marcha para Jesús, pero también es la marcha de la armonía y el entendimiento entre quienes aman Sao Paulo y Brasil", aseguró el gobernador de Sao Paulo, quien dijo esperar que el público pueda llegar este año a 3 millones de personas.

Algunos de los participantes se refirieron a la participación de Bolsonaro como una demostración de la importancia del evento.

La presencia del líder ultraderechista "muestra el reconocimiento que la Marcha tiene en Brasil, desde el presidente, y es algo bueno porque fortalece aún más la fe de las personas", dijo a Efe David Wilkerson, un joven de 21 años que acudió por primera vez por querer "formar parte del mayor evento cristiano del mundo".

Aunque esa posición no fue unánime. "Preferiría que no hubiera venido. Preferiría que no mezclaran religión con política", afirmó Claudilene Alves, de 39 años y que acostumbra acudir todos los años a la Marcha para "hacerle peticiones a Jesús".

El acto se realiza en Sao Paulo desde 1993; fue incluido en el calendario oficial de Brasil en 2009 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y es considerado como el mayor de su tipo en América Latina.