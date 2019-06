Los analistas ven difícil predecir cuánto bajará los tipos la Fed

Madrid, 20 jun (EFECOM).- Los analistas esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) baje los tipos de interés en su próxima reunión, que se celebrará a finales de julio, aunque ven "difícil" predecir el alcance del recorte por la diferencia de opiniones y las incertidumbres de la situación económica.

Los analistas consultados por Efe creen que lo expresado ayer por la Fed apunta a una única bajada de tipos frente a las "tres o cuatro" esperadas por el mercado para este año, que los situarían en el 1,5 %.

El director de ATL Capital Gestión, Félix López, cree que la bajada de tipos podría rondar los 25 puntos básicos, si bien un recrudecimiento de la guerra comercial que mantienen Estados Unidos y China después de la cumbre del G20 -que se celebrará a finales de mes en Japón- podría acentuar el recorte hasta los 50 puntos básicos.

Victoria Torre, analista de SelfBank, apunta que la Fed es mucho más "tajante" que el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de actuar y que, cuando toma decisiones, las toma de forma más "abrupta".

No obstante, teniendo en cuenta que la economía sigue en niveles de crecimiento "muy sólido", probablemente sean "cautelosos" y comiencen con una bajada de un cuarto de punto porque, en caso contrario, se van a quedar "sin munición" en un período de tiempo muy breve", explica Torre.

"Si no existiera esa guerra comercial y viéramos que China no está sufriendo demasiado sí que podríamos decir que, a lo mejor, no es necesario bajar los tipos de interés porque se eliminaría la principal duda que existe en estos momentos sobre las economías mundiales", subraya.