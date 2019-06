Sospechoso ruso del derribo del avión en Ucrania anuncia que no declarará

Moscú, 19 jun (EFE).- El ruso Igor Guirkin (alias Strelkov), señalado hoy como uno de los cuatro sospechosos del derribo del Boeing 777 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania en 2014, afirmó este miércoles que no tuvo ninguna responsabilidad en esos hechos y anunció que no prestará declaración.

"No, no lo voy a hacer", contestó Guirkin a la agencia Interfax al ser preguntado sobre si estaba dispuesto a declarar ante la Justicia holandesa.

El Equipo de Investigación Conjunta (JIT) responsabilizó este miércoles en una rueda de prensa en la ciudad holandesa de Nieuwegein a tres rusos y un ucraniano de estar involucrados en el derribo del vuelo HM17 y anunció que serán juzgados en 2020.

Guirkin, que fue "ministro de Defensa" de la autoproclamada república popular de Donetsk, en el este de Ucrania, subrayó que las milicias no tuvieron responsabilidad en el derribo del avión, abatido con un misil tierra aire Buk.

"No quiero ni comentarlo, ni yo ni otros milicianos tuvimos nada que ver", recalcó sobre el derribo del aparato, que causó la muerte de 298 personas.

Un miembro del entorno de Serguéi Dubinski, otro de los sospechosos, indicó que este tampoco comparecerá ante la Justicia por el caso.

"No piensa acudir a ningún tribunal, no prestará declaración porque no hay nada que declarar. Además, él no viaja a Occidente", dijo la fuente a la agencia Interfax, en relación al anuncio de que las autoridades holandesas emitirán una orden internacional de arresto para los cuatro sospechosos.

Agregó que "Serguéi se retiró en 2014 y desde entonces vive en Rusia" y que "no tuvo nada que ver con el asunto del Boeing, no se ocupa de temas militares y está alejado de la vida pública".

Además de Guirkin y Dubinski, el JIT señaló como sospechosos al también ruso Oleg Pulatov y al ucraniano Leonid Kharchenko.

Moscú ha rechazado los dos principales argumentos de la comisión de investigación: que el misil que abatió el aparato fuera lanzado desde una zona controlada por los separatistas prorrusos y que la lanzadera hubiera sido transportada desde Rusia, adonde habría regresado tras la catástrofe.

Las autoridades rusas han reprochado al JIT que haya admitido expertos de Ucrania, parte implicada en el suceso, e ignorado las aportaciones de Moscú.

En tanto, el Servicio de Seguridad y la Fiscalía General de Ucrania abrieron causas penales contra los cuatro sospechosos señalados por el JIT, según informaron hoy en sendos comunicados.

Ucrania hará todo lo que esté en su mano por arrestar al ciudadano ucraniano Kharchenko, dijo sobre la investigación internacional el fiscal general ucraniano, Yuriy Lutsenko, de acuerdo con la agencia Interfax-Ucrania.

"Trataremos de arrestar a esta persona y haremos todo lo que podamos. Si tenemos éxito, organizaremos una audiencia en Holanda y, de conformidad con el acuerdo internacional entre Ucrania y Holanda, cumpliremos con la decisión del tribunal con respecto a esta persona", afirmó Lutsenko.