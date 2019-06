Rubiales: "Luis Enrique se ha portado de 10; no tenemos ningún reproche"

Las Rozas , 19 jun .- Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lamentó los motivos personales que provocan la renuncia al cargo de seleccionador de Luis Enrique, que dijo "es un tío que se ha portado de 10" y que "siempre tendrá las puertas de la selección abiertas".

"Luis Enrique comunica que no va a seguir como seleccionador y le tengo que dar las gracias. Es un tío que se ha portado de manera 10 con la Federación. No tenemos ningún reproche, al contrario, seguimos estando muy unidos con él. Le he transmitido que siempre tendrá las puertas de la selección abiertas", manifestó al comunicar el adiós de Luis Enrique en La Ciudad del Fútbol.

Rubiales explicó como han acogido la decisión y la confianza en su relevo, Robert Moreno, hasta el momento segundo técnico, que calificó como "mejor opción", al prolongar la línea de trabajo iniciada hace un año.

"Es una decisión del propio Luis Enrique que respetamos. No nos vamos a cansar de agradecerle todo el trabajo que ha hecho. Deja un recuerdo imborrable porque es un profesional magnífico. La situación la han cambiado circunstancias que responden a un ámbito privado que no puedo cambiar", informó.

"Tenemos la responsabilidad de solventar problemas y ante este la mejor apuesta es Robert y su equipo, el mejor preparado. Solo hay que ver como trabajan y su sabiduría para refrendar que es la mejor de las opciones en esta situación que nos hemos encontrado".