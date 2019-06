Roberto Lavagna presenta su candidatura como alternativa a Macri y Fernández

Buenos Aires, 19 jun (EFE).- El precandidato a la presidencia de Argentina Roberto Lavagna se presentó este miércoles como una "alternativa distinta" a la vuelta al pasado que a su juicio encarna la fórmula electoral integrada por la exmandataria Cristina Fernández y a la "continuidad" del presente de Mauricio Macri.

"Ofrecerle a los argentinos una alternativa distinta a simplemente la vuelta al pasado o la continuidad del presente. Ambos casos no parecen satisfacer plenamente a la sociedad argentina", dijo en Buenos Aires el exministro de Economía de los gobiernos peronistas de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007).

Líder de la coalición Consenso Federal, Lavagna se presenta por segunda vez a la jefatura de Estado -ya lo hizo sin suerte en 2007-, con el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, como candidato a la Vicepresidencia para los comicios del 27 de octubre.

Ambos convocaron hoy un acto ante la prensa junto a sus principales aliados en el frente electoral: el socialista Miguel Lifschitz, gobernador de la provincia de Santa Fe; y la exdiputada Margarita Stolbizer, del partido socialdemócrata Generación para un Encuentro Nacional (GEN).

Los políticos se mostraron como la verdadera opción frente a la fórmula que Macri encabeza con el peronista Miguel Ángel Pichetto para vicepresidente y la que lidera Alberto Fernández con la expresidenta y viuda de Kirchner como segunda.

Dos opciones que acaparan, según las encuestas, la mayor intención de voto y que representan lo que en Argentina se conoce como "grieta", es decir, la polarización extrema entre el macrismo y el kirchnerismo.

"De lo que se trata es de que no nos hagan creer que existe una polarización. Que no nos impongan esta idea del voto útil", remarcó Lavagna, y afirmó que no es la sociedad la que está polarizada, sino todo el "aparataje político" y de comunicación y los intentos de "forzar la idea" de que hay un voto útil.

"Hay algo así como un tercio, un tercio y un tercio (de grupos de votantes). Eso no es polarización. Eso es lo que surge del sentimiento de la sociedad, no está dividida en dos. Hay una ancha franja en medio", añadió.

Consenso Federal, continuó, es una "respuesta multipartidaria" con un "compromiso republicano muy profundo" y una visión de una Argentina que "debería estar de pie y caminando en términos de crecimiento económico".

"Y hace 8 años que está absolutamente paralizada, bajo dos gobiernos distintos, de política económica distinta pero con el mismo resultado", enfatizó.

El acto del exministro y sus aliados transcurrió entre críticas al Gobierno de Macri, centradas principalmente en la recesión económica, y minutos después de que se conociera que el PIB registró en el primer trimestre una caída interanual del 5,8 % y el desempleo alcanzó al 10,1 % de la población.