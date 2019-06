Sao Paulo y Corinthians pujan por Juanfran

Belo Horizonte , 19 jun .- El Sao Paulo y el Corinthians brasileño se han sumado a la puja por el fichaje del lateral internacional del Atlético de Madrid Juanfran Torres, que abandonará este verano el conjunto rojiblanco después ocho años y medio en el club, con siete títulos y 355 partidos oficiales.

Ambos clubes ya han transmitido su interés por el futbolista, según pudo saber EFE, e incluso el Sao Paulo fue el primero que se puso en contacto con Juanfran, tras el acto de despedida del Atlético de Madrid, debido al informe deportivo de Raí, ex jugador del club y leyenda del fútbol brasileño, y ahora director de fútbol del club. Raí apuesta por Juanfran en el lateral derecho.

Son dos equipos más en la puja para fichar a Juanfran, que ha recibido algunas propuestas de países de América, en concreto de Brasil y Argentina; Europa y Asia, que estudia detenidamente cada opción que le está llegando y que aún no ha tomado una decisión de su próximo destino, tras no renovar su contrato con el Atlético.

"No me importaría jugar la Copa Libertadores. Hubo interés desde Argentina. Lo pensé, lo medité y lo hablé con mi familia. Es una situación que me agrada y la estoy valorando aún. Son situaciones que te llegan y te sorprenden. De Brasil también tengo una situación que puede ser buena para mí. Lo estoy valorando", dijo el pasado 3 de junio durante una entrevista a la Agencia EFE.

"No le cierro la puerta a nadie y a ninguna competición. He jugado la Champions muchos años y he jugado finales. Soy uno de los jugadores del Atlético que más partidos de Champions he jugado. Otras competiciones como la Libertadores no me importaría jugarlas", añadió entonces el lateral del conjunto rojiblanco.

Juanfran cerrará este verano su trayectoria como futbolista en el Atlético de Madrid, al que llegó en enero de 2011 procedente del Osasuna y con el que ha jugado los últimos ocho años y medio, como el dueño del lateral derecho en el esquema de Diego Simeone. Ha disputado 355 partidos oficiales con el equipo rojiblanco.

En ese tiempo ha ganado siete títulos, todos los de la era del técnico argentino en el Atlético (una Liga en 2013-14, una Copa del Rey en 2012-13, una Supercopa de España en 2014, dos Ligas Europa en 2011-12 y 2017-18 y dos Supercopas de Europa en 2012 y 2018), además de la Eurocopa 2012 con la selección española en Ucrania y Polonia.

"Quiero competir, quiero seguir dando lo mejor de mí al club que vaya. No voy a pasearme. Uno de los motivos por los que he abandonado el Atlético de Madrid es porque me encuentro fuerte. He acabado jugando, con la confianza del míster y aún me quedan años por delante para dar lo mejor de mí", expresó el pasado 3 de junio.