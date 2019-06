Martí frustró un amaño: "El que me conoce, sabe cómo soy"

A Coruña, 19 jun (EFE).- El entrenador del Deportivo, José Luis Martí, frustró en 2017 el amaño de un partido entre el Tenerife, al que dirigía, y el Nàstic, según se desprende del sumario del caso Oikos que han revelado varios medios de comunicación, un tema sobre el que apenas ha querido hablar y del que se ha limitado a decir que los que le conocen saben cómo es como persona.

"La gente que me conoce sabe cómo pienso y cómo soy", indicó el entrenador en la víspera de un encuentro trascendental para su actual equipo, la ida de la final de la promoción de ascenso ante el Mallorca.

"Me parece una equivocación desviar la atención a un momento que no es lo que le importa a la gente, a la ciudad (de A Coruña). Pero repito, el que me conoce sabe cómo soy", sostuvo.

Martí se habría opuesto a aceptar de antemano un empate en el Tenerife-Nàstic de la temporada 2016/17, resultado que le habría dado matemáticamente el pase al playoff esa temporada.

Los insulares acabaron perdiendo el partido (0-1), aunque esa derrota no les impidió acceder a la promoción de ascenso.

La operación Oikos ha afectado a un jugador del Deportivo actual, el central Íñigo López, que está en libertad bajo fianza y ha sido apartado por el equipo al estar suspendido provisionalmente por el Comité de Competición por su presunta participación en una trama de amaños y por unas declaraciones en las que admitía un pacto en el Huesca-Nàstic del curso pasado.