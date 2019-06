Luis Enrique deja el cargo; Robert Moreno pasa a ser seleccionador

Las Rozas , 19 jun .- Luis Enrique Martínez deja el cargo de seleccionador español tras once meses a causa de un grave problema familiar que le ha llevado a presentar su renuncia a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que apuesta por el que hasta el momento era su segundo, Robert Moreno.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el director deportivo José Francisco Molina, comunicaron la renuncia de Luis Enrique por la grave situación que provocó que se marchase de Malta el día de un partido de clasificación a la Eurocopa 2020, y que Robert Moreno ya dirigiese los dos últimos ante Islas Feroe y Suecia con pleno de triunfos.

Luis Enrique llegó al cargo de seleccionador el 9 de julio de 2018, ocupando el hueco dejado por Fernando Hierro, apuesta provisional en el Mundial de Rusia tras el despido de Julen Lopetegui a dos días de debutar.

Se marcha habiendo dirigido siete partidos, cinco oficiales y dos amistosos, con cinco triunfos y dos derrotas, y ya a la distancia por el grave problema familiar que sufre desde finales de marzo los tres últimos. No consiguió meter a España en la fase final de la Liga de las Naciones, tras caer ante Inglaterra y Croacia, selecciones antes las que logró a su vez sus triunfos más importantes, conquistando Wembley el día de su estreno (1-2) y vapuleando a la subcampeona del mundo (6-0).

La intención de la RFEF presidida por Luis Rubiales fue en todo momento aguantar al regreso de Luis Enrique, una vez se solventase el tema personal que le ha apartado del día a día y ha provocado que se centre en su familia. Así se lo comunicaron en persona el pasado mayo en el último encuentro, en la visita a Barcelona, cuando la idea del técnico asturiano era mantener la situación actual.

En los últimos días y tras los dos partidos dirigidos con victoria por Robert Moreno, ante Islas Feroe y Suecia, la opinión de Luis Enrique ha cambiado y comunicó su renuncia. La Federación, como reconoció su director deportivo, en ningún momento se planteó otra opción que mantener al actual equipo de trabajo y dar el cargo de seleccionador al que era segundo técnico.

"Ha sido la única posibilidad que hemos contemplado. Hace un año empezamos un proyecto deportivo con Luis Enrique que va de una manera estupenda y queríamos que siguiese ese proyecto", manifestó Molina.

Con máximo respeto por la decisión adoptada por Luis Enrique y mostrando todo su apoyo en el duro momento por el que atraviesa, la Federación elogia la figura del técnico asturiano y le deja abiertas las puertas de la que ha sido su casa durante casi un año.

"Luis Enrique no va a seguir como seleccionador y le tengo que dar las gracias. Es un tío que se ha portado de manera 10 con la Federación. No tenemos ningún reproche, al contrario, seguimos estando muy unidos con él. Le he transmitido que siempre tendrá las puertas de la selección abiertas", dijo Rubiales.

Robert Moreno se convierte en el seleccionador español número 56. En los tres partidos que ha dirigido ha conquistado a los internacionales españoles, que destacan sus amplios conocimientos tácticos y de estrategia unidos a una forma de dirigir sincera en el cara a cara que ha gustado. Su primera decisión importante fue sentar a David de Gea en el partido entre favoritos del grupo, frente a Suecia en el Santiago Bernabéu.

Esa capacidad de liderazgo y la gestión del grupo han sido sus avales para que la Federación de continuidad al proyecto iniciado por Luis Enrique, mantenga el mismo equipo de trabajo y sea su apuesta para la búsqueda de la gloria en la Eurocopa 2020.

Robert Moreno se estrenará en el cargo como seleccionador a todos los efectos el próximo mes de septiembre en Bucarest, en el duelo ante Rumanía. El 8 del mismo mes se medirá en Gijón, en un duelo que era especial para Luis Enrique, a las Islas Feroe.