Garicano: la posición de los liberales europeos descarta alianzas con Vox

Bruselas, 19 jun (EFE).- El cabeza de lista de Ciudadanos para la Eurocámara, Luis Garicano, afirmó hoy que la carta de principios del grupo Renovar Europa (RE) contiene "una condena expresa del nacionalismo y populismo" y dijo que comparten con Francia "la visión de que no caben alianzas con los nacionalistas y populistas".

En declaraciones a Efe el eurodiputado de Ciudadanos se alineó con la tesis de la secretaria de Estado francesa para Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, partidaria de que en la carta de valores comunes del grupo se diga claramente que no apoyan "alianzas con gente antiinmigrante y neofranquista", en referencia a la formación de ultraderecha Vox.

"Nuestra carta del grupo Renovar Europa contiene una expresa condena del nacionalismo y populismo, y por supuesto compartimos la visión de que no caben alianzas con los nacionalistas y populistas", dijo Garicano, que afirmó que C's tiene una posición unánime para no entrar en ningún gobierno con Vox, con quienes, recalcó, "no han hecho ningún pacto".

Recién elegido vicepresidente económico de Renovar Europa, el nuevo grupo liberal en la Eurocámara, Garicano subrayó la "fluidísima" relación con la delegación francesa del grupo, los eurodiputados de En Marche, quienes tuvieron que retirar a su candidata a presidir el grupo, la exsecretaria de Asuntos Europeos Nathalie Louiseau, la semana pasada.

"En Marche ha reaccionado, ahora tienen un nuevo jefe de grupo político. Ellos han visto un tropezón, han visto que tenían una candidata que a lo mejor no iba a poder unificar", consideró Garicano, que recordó que los diputados franceses han acabado apoyando al candidato que ha logrado la presidencia del grupo, el rumano Dacian Ciolos.

El eurodiputado español afirmó que Ciolos, exprimer ministro rumano, contribuirá a lograr una posición única entre las diferentes ramas liberales de esta nueva familia política para que ésta se mantenga unida ante las grandes decisiones de la legislatura, en la que serán el tercer grupo más numeroso en la Eurocámara.

Además, se mostró convencido de que situaciones como la polémica en torno a Loiseau son "propias del nacimiento" de una nueva formación, como es el caso de Renovar Europa, y reconoció que la integración correcta de un grupo grande "es algo que requiere negociación" y donde "puede haber ciertas tensiones".

Loiseau fue objeto de críticas después de que un medio belga publicase que la exministra describió en términos despectivos tanto a compañeros de partido como a oponentes políticos en la Eurocámara.

Ante la cumbre europea de este jueves y viernes, en la que los jefes de Estados y de Gobierno abordarán la renovación de los altos cargos de la Unión Europea, Garicano resaltó que la prioridad de la familia liberal es que la hasta ahora comisaria europea de Competencia, la danesa Marghethe Vestager, alcance la presidencia de la Comisión Europea.

No obstante, evitó plantear qué otros puestos podrían asignarse a otras familias a cambio de que la presidencia del Ejecutivo comunitario recale en el grupo liberal.

"Si empezamos a plantear segundos y terceros, perdemos el primero. Estamos luchando en todas estas negociaciones para que Vestager sea la presidenta de la Comisión", afirmó Garicano, que añadió que el hasta ahora líder del grupo liberal en la Eurocámara, Guy Verhofstadt, "jugará un rol muy importante en el futuro". EFE