Mad Cool 2019 cierra cartel con apuestas como Gentleman Clef y Red Gurd

Madrid, 19 jun (EFE).- El festival Mad Cool 2019 ha informado este miércoles del cierre de su oferta musical con la incorporación de los ganadores de su ya tradicional concurso de jóvenes talentos: Gentleman Clef, Red Gurd, Salio, Sofi Marston, Staytons, Tirano, Sheafs y The Gulps.

Todos ellos participarán en la cuarta edición de esta cita madrileña, que arrancará el 10 de julio con una fiesta de bienvenida y se prolongará en los días siguientes, hasta el 13 de julio, con cabezas de cartel como Rosalía, The Cure, Iggy Pop, Bon Iver, Smashing Pumpkins y The National.

Como resultado de las diferentes fases de votación popular y de un jurado de expertos, 15 fueron los finalistas que exhibieron su saber hacer en una serie de conciertos celebrados del 11 al 14 de junio en varias salas de la capital.

A causa de un empate fueron seis y no cinco las referencias que se alzaron como ganadoras de esta edición de Mad Cool Talent, por ejemplo la música de estilo acústico alternativo, con acercamiento al folk y a la música electrónica de Gentleman Clef.

Ellos se subirán a los escenarios del festival del 11 al 13 de julio junto a la banda de rock blues y música africana Red Gurd, la georgiana Salio y la joven marbellí de 16 años Sofi Marston, el quinteto asturiano de música negra Staytons y la épica anglosajona fusionada con canción española de Tirano.

Por primera vez, además, Mad Cool Talent extendió sus redes hasta Reino Unido, donde celebró una primera edición de la que surgieron como ganadores el rock and roll enérgico de Sheafs, quienes también formarán parte del cartel general, y The Gulps, que llevarán sus influencias de The Rolling Stones, The Animals o The Zombies a la fiesta de bienvenida del día 10 de julio.