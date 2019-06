Colaborador de Villarejo pide que levanten el embargo sobre 4 coches de lujo

Madrid, 19 jun (EFE).- El empresario Adrián de la Joya, investigado en el caso Tándem como uno de los colaboradores del excomisario José Villarejo, ha pedido al juez que levante el embargo de cuatro coches de lujo (dos Porsche, un Ferrari y un Mercedes) que se le requisaron, ya que los posee en calidad de "renting".

Los coches se le incautaron en el registro a su casa en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid practicado el pasado 8 de mayo. Se trata de un Mercedes AMG G63, un Porsche 911 Targa 4S, un Porsche 911 GT3 y un Ferrari 488 GTB, valorados por la Policía en unos 700.000 euros.

En el escrito remitido al juez Manuel García Castellón, De la Joya afirma que los vehículos, que tienen todos matrículas suizas y estaban en un aparcamiento cerca de su casa, no son propiedad suya, sino de una empresa de "renting" del país helvético.

Dice que la empresa propietaria, Pichler GFG AG está situada en la localidad de residencia de De la Joya en Suiza y "goza de un reconocido prestigio desde su creación en 1988 en el área de ventas y servicios de automóviles de marcas de primer nivel, poniendo a disposición de sus clientes la utilización de estos vehículos en régimen de alquiler".

Alega que los coches no guardan así "relación alguna con los hechos que se investigan ni su incautación resulta necesaria para asegurar el eventual decomiso de los bienes del condenado, ya que los mismos no son de su propiedad" y no puede disponer de ellos.

El investigado asegura que su intervención "resulta además especialmente gravosa" para la empresa propietaria, "puesto que se trata de modelos de muy alto precio que requieren de un elevado mantenimiento".

"Si los vehículos permanecen sin utilizarse de forma prolongada se ven abocados a importantes averías mecánicas que repercutirían directa y muy negativamente en el resultado económico de Pichler GFG AG, que no tiene ninguna relación con el presente procedimiento", añade.

Por ello, solicita que se le devuelvan "a los únicos efectos del cumplimiento del contrato de lícito comercio entre el investigado y la empresa suiza de venta y alquiler de vehículos".

De la Joya está imputado en la pieza Pit del caso Villarejo por su intervención en un proyecto del excomisario para evitar la extradición a Guatemala del naviero Ángel Pérez-Maura.

En el registro a su casa también se le intervino una llave de la marca Porsche pero no se localizó el vehículo al que pertenecía, así como 8.000 euros en efectivo metidos en una caja fuerte y repartidos en 4 billetes de 500 euros, 3 de 200, 14 de 100 y 10 de 50, otros 945 euros y una pistola semiautomática Smith & Wesson CS9.

En las conversaciones telefónicas que grabó el propio Villarejo encontradas por la Policía, De la Joya participa en las reuniones para tratar de influir en que no se hiciera efectiva la extradición de Pérez-Maura, que finalmente la Audiencia Nacional rechazó.

"Yo quiero volver a forrarme otra vez. (...) Yo quiero morir rico y la única forma de morir rico es con un tema como el que tú tienes entre manos, eso lo tengo yo más claro que la hostia", le llegó a decir al abogado Enrique Maestre en una de esas conversaciones hablando sobre un proyecto en Irán.