Seis países europeos cuentan ya con un banco de pruebas, el "sandbox"

Madrid, 18 jun (EFECOM).- Seis países europeos cuentan ya con un "sandbox" o banco de pruebas para innovación de las empresas tecnofinancieras, un número que se eleva a 27 en todo el mundo, donde el grueso se encuentra en Asia, con catorce.

Mientras, en España el "sandbox" aún está pendiente de desarrollo y puesta en marcha, aunque los expertos consideran que es uno de lo más ambiciosos y completos del mundo.

Funcas y Finnovating, en el marco del Observatorio de Digitalización Financiera, han elaborado el informe "Sandboxes regulatorios en el sector financiero", que analiza las diferentes iniciativas llevadas a cabo por los reguladores en esta materia.

El informe destaca que el "sandbox" es "crucial" para el desarrollo de la innovación financiera, ya que da respuesta a los retos regulatorios que plantean las empresas financieras de base tecnológica o fintech y sus nuevos modelos de negocio.

Y es que este banco de pruebas permite a las compañías que trabajan en nuevos desarrollos y modelos de negocio financieros innovadores lanzar y testar sus productos en un entorno controlado antes de su comercialización, con el respaldo de los reguladores y sin que los potenciales riesgos afecten al consumidor final.

En España, recuerda el informe, comenzó a hablarse del "sandbox" en 2017, cuando el de Reino Unido, que fue implantado dos años antes, empezó a dar resultados tangibles.

En julio de 2018, en España salió a consulta pública el anteproyecto de ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero en el que se apuntaba la creación del "sandbox".

Aunque el pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó la creación del citado banco de pruebas, no ha podido ver la luz por la disolución de las Cortes ante la celebración de las elecciones generales.

Pese a que todavía no está en marcha, el consejero delegado de Finnovanting, Rodrigo García de la Cruz, asegura que el "sandbox" español "es uno de los más ambiciosos y completos a nivel mundial, puesto que permite la entrada de compañías reguladas y no reguladas, por su doble actividad de exención y no sujeción".

"Además, cuenta con un papel privilegiado como puente entre Europa y Latinoamérica?, añade.

Reino Unido fue pionero en 2015 con uno de los sandboxes más exitosos a nivel mundial, y hasta la fecha 88 proyectos han pasado por el banco de pruebas británico.

Pero además del británico, otros 26 países de todo el mundo han implementado ya "sandboxes" regulatorios en su ordenamiento jurídico.