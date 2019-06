Quique González: "No estamos para sacar pecho, no hay favorito"

La Coruña, 18 jun (EFE).- Quique González, delantero del RC Deportivo, ha advertido este martes de que el equipo coruñés no está "para sacar pecho" en la eliminatoria de promoción de ascenso ante el Mallorca por más que los baleares subieran hace un año a LaLiga 1/2/3, a la que bajaron los blanquiazules.

"No estamos para sacar pecho. El Mallorca ha quedado por encima de nosotros en la clasificación y aquí no hay favorito. Lo único que vale es el jueves; luego, el domingo. De nada sirve ser favorito o no. Lo único que tenemos que pensar es en hacer nuestro fútbol, que en las últimas semanas está dando sus frutos", comentó en rueda de prensa.

El jugador vallisoletano abogó por "disfrutar el camino" que ha sido "costoso" para el Deportivo en los últimos meses y que, si lo sacan "adelante, va a saber muy bien".

Quique destacó el "grupo humano" con el que cuenta el Deportivo, que "es espectacular", y recordó que "en los momentos que ha sido más difícil", cuando tenían que estar "unidos, así ha sido".

"Fruto de ello, más allá del fútbol, nuestro querer e insistencia, estamos donde estamos", observó el máximo goleador de la entidad blanquiazul.

El jueves, en el partido de ida, estarán respaldados por un estadio que presentará su mejor entrada de la temporada después de que se haya agotado el papel.

"Le damos las gracias a nuestra gente, les queremos hacer disfrutar con una victoria. Entiendo que haya nervios, agobios, pero que disfruten del camino, porque, si hacemos lo que venimos haciendo, confiamos en ganar. Hay que tener los pies en el suelo", dijo.

Hace menos de un mes, los dos equipos se encontraron en la antepenúltima jornada del campeonato y un penalti a última hora sirvió a los coruñeses para reengancharse a la lucha por el ascenso (1-0).

"En su día fue muy importante para el devenir del equipo. Pero no hay que pensar en eso, nos lo van a poner muy difícil. Van a ser muchos partidos seguidos, muchos minutos y los pequeños detalles decidirán", auguró.

El Deportivo afrontará el partido de ida con un día más de descanso que los bermellones, que eliminaron el pasado domingo al Albacete, un dato al que restó trascendencia porque lo contrarresta el estado de ánimo.

"En los momentos de flaqueza, en los que te faltan fuerzas, la ilusión y conseguir algo muy bonito camufla eso. Esperamos un Mallorca muy fuerte y tenemos que salir más fuertes que ellos e intentar ganar para ir con una buena ventaja el domingo", sostuvo.

Al Mallorca le consideró "un gran equipo, con un buen entrenador y muy bien trabajado, que lleva haciendo las cosas bien un tiempo".

"Se conocen mucho y están ahí porque se lo han ganado. Han quedado por encima, es muy buen rival y será igualado. Tenemos que confiar en nosotros", apuntó el delantero del Deportivo, que se encuentra restablecido de una lesión muscular y ya tuvo minutos en el partido de vuelta de la eliminatoria con el Málaga.