ING quiere liderar la nueva producción de hipotecas en España

Santander, 18 jun (EFE).- El presidente de ING España, César González Bueno, ha anunciado este martes que la entidad "aspira" a liderar la nueva producción de hipotecas "a finales de este año o principios del que viene".

En el curso de la UIMP sobre finanzas sostenibles organizado por la APIE y el BBVA, ha asegurado que ING España cerró el primer trimestre de 2019 con una cuota del 9,4 % en nueva producción hipotecaria, lo que representó un incremento interanual del 43 %.

También ha dado la bienvenida a la Ley Hipotecaria que acaba de entrar en vigor, porque eleva la protección al cliente y le da más garantías y mejora la seguridad jurídica para los bancos, por lo que es "sanísima" y "buenísima".

Sin embargo, ha admitido que las hipotecas son ahora menos rentables para la banca, pues han tenido que asumir gran parte de los costes que antes pagaba el cliente y eso ha repercutido "algo" en el precio, aunque no mucho y lo han hecho todas las entidades por igual.

Las hipotecas son ahora a los precios actuales "marginalmente menos rentables" que lo que han sido los cambios regulatorios, ha zanjado.

Asimismo, ha reconocido que algunos aspectos que incluye pueden no ser muy acertados, como el periodo de diez días en los que la oferta del banco se mantiene hasta que se firma el contrato, "porque hay clientes que pueden tener más prisa".

Preguntado por el estado actual del acuerdo para que sus clientes utilizaran los cajeros automáticos del extinto Banco Popular, actualmente pertenecientes a la red del Santander, ha explicado que de momento "sigue en vigor" sin entrar en detalles y ha añadido que ING se apoya más en el acuerdo con Bankia, "que es estupendo y se está reforzando por otras vías".

Para González Bueno, en cualquier caso, "el dinero físico es cada vez menos relevante" y los cajeros "tuvieron su momento, pero tienen menos futuro que presente".

Sobre la posibilidad de que los bancos acaben cobrando a sus clientes por custodiar los depósitos, ha asegurado que no lo contempla "en ningún caso", aunque ha matizado con cierta sorna que se trata de una afirmación "en primera persona".

González-Bueno también ha valorado el aviso del gobernador del Banco de España de mantener los criterios de concesión de hipotecas y ser prudentes para evitar una subida de la morosidad y ha considerado que es "correcto".

"El Banco de España le dice a la banca: oiga no se animen ustedes más de la cuenta no sea que venga un problema de morosidad y haya que volver a rescatar al sector financiero", ha explicado, antes de añadir que no cree que la concesión de hipotecas se esté dando igual que antes de la crisis.

El presidente de ING España ve un comportamiento "más prudente" y ha negado que haya financiaciones al 100 %, al tiempo que ha recordado que los criterios de morosidad de esta entidad son ahora más exigentes y ha valorado el buen ratio de morosidad que tiene, que está en el 0,86 %.