ZTE prevé que el 5G opere a pleno rendimiento en España a mediados de 2020

Valencia, 18 jun (EFE).- Los directivos en España del gigante tecnológico chino ZTE prevén que el lanzamiento comercial de una red que opere plenamente en 5G se hará a partir de mediados de 2020, una vez que hayan salido al mercado a finales de este año los proveedores de chipsets que soporten la quinta generación en los dispositivos.

Durante el congreso Global 5G Event que se celebra esta semana en el Palacio de Congresos de Valencia, el director de tecnología de ZTE España, Víctor Pascual, ha indicado este martes a Efe que los chipsets (circuitos auxiliares de los procesadores informáticos) no serán duales hasta finales de este año, según se han comprometido las empresas fabricantes, y sin ellos "no hay 5G completo".

Vodafone estrenó el pasado sábado en quince ciudades españoles una red 5G para algunos modelos de móviles LG y Xiaomi, mientras que ZTE tiene un acuerdo de colaboración con Orange en España.

Según ha explicado Pascual, todo el 5G comercializado actualmente es NSA (Non Stand Alone, sin soporte por sí mismo) y discurre por dispositivos 4G que recurren puntualmente al 5G para aumentar la capacidad, pero que no hacen uso de la reducción de latencia y las demás ventajas de la quinta generación.

"Solo cuando el 5G sea Stand Alone (SA) será una 5G pura", ha añadido el director tecnológico de ZTE España, mientras que el director de cuentas de esa empresa, Fulvio Fugazza, ha estimado que "a la mitad de 2020 será un buen momento" para la comercialización.

Fugazza lo ha apuntado en declaraciones a periodistas mediante un holograma, un día después de haber protagonizado en la inauguración de la feria Global 5G Event junto a un directivo de Orange la primera llamada holográfica en 5G completo (SA).

Ante los periodistas, el holograma no ha tenido el tamaño a escala natural del día anterior ni ha sido presentado en el escenario del auditorio del Palacio de Congresos, sino en un cubículo con cámaras y espejos instalado en un stand.

"Ahora necesitas muchas cámaras y espejos para recoger y exponer la información, en el futuro a lo mejor lo llevaremos en el teléfono móvil, con un prisma que facilite el despliegue del holograma, como en 'Star Wars'", ha apuntado Pascual en referencia a la película "La guerra de las galaxias".

El director de tecnología de ZTE España prefiere no aventurar cuándo estará disponible en los móviles el despliegue de un holograma, aunque cuando le preguntan que si en diez años podría ser, admite que es probable, ya que, agrega: "No está muy lejos, cada vez estamos un poco más cerca".

A su juicio, la base de la transmisión inmediata de información ya está disponible con el 5G SA, "en tiempo y forma", en tiempo porque se ha conseguido la casi ausencia de latencia (respuestas de menos de 5 milisegundos) y en forma porque permite transmitir la gran cantidad de información necesaria.

"Falta que el mundo de la holografía dé un paso más y avance", ha añadido Pascual, quien entiende que harán falta años para la creación de los prismas en los móviles, pero que pronto se ofrecerán cubículos como el mostrado en el Global 5G Event, por ejemplo para su uso en universidades para algunas clases magistrales.

En este sentido, ha recordado que los hologramas con 5G completo ofrecen una apariencia visual mucho más fidedigna que los existentes hasta ahora, así como su ausencia de latencia facilita la plena interactuación y movimientos entre la imagen holográfica y las personas y objetos con presencia física.

Pascual también ha apuntado que la estandarización internacional del 5G solo existe en lo relativo a la latencia, pero sobre velocidad y sobre capacidad no se logrará hasta al menos 2020.