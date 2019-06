Madrid, 18 jun (EFE).- No sabía hacia dónde, pero cuando dejó Guinea Conakry en 2015 tenía un único objetivo, "salir de África"; tras un largo periplo por cinco países cuyo recuerdo aún le despierta por las noches, Souleymane recibió el verano pasado el "mejor regalo" de su vida: España.

Llegó a Barcelona el 4 de julio del año pasado a bordo del Open Arms, el barco insignia de la ONG española Proactiva Open Arms que le había rescatado frente a las costas de Libia junto a otras 59 personas cuatro días antes.

Aunque Malta o Italia estaban más cerca, la nave tuvo que desembarcar en Barcelona después de que estos dos países continuaran con su política de puertos cerrados que ya habían aplicado con el Aquarius hacía apenas dos semanas.

Sin embargo, cuando este joven de 24 años salió de su país natal en 2015 le daba igual el destino, explica él mismo a los medios tras participar en la presentación del Informe Anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) este martes en Madrid.

"Empecé mi viaje como un viaje en el que no sé lo que hay por delante; si tú ves sufrimiento en tu país o en tu casa, tienes que salir", afirma el chico, que insiste: "El objetivo es salir de África, no sé adónde: Italia, España... no lo sabía... Pero Dios me ha dado España, que es un regalo para mí".

Y, con ese objetivo, atravesó Mali, Burkina Faso, Guinea, Argelia -donde estuvo trabajando un año en el sector del transporte- y Libia. Fue en este país, en el que permaneció un año y cinco meses que no logra olvidar, donde sufrió la peor experiencia de su vida.

Prefiere no dar detalles porque aún le vuelven "por la noche" en sueños; sí relata que fue captado por las mafias en la frontera entre Libia y Argelia junto a otras 79 personas, 50 hombres y 30 mujeres, dos de ellas embarazadas. Para cruzar la frontera, tuvo que desprenderse de todo el dinero que había ahorrado.

"Allí estábamos como animales; ellos tenían armas y no nos podíamos ni mover" rememora; sin embargo, el joven, que no pierde la sonrisa, tiene "mucha paciencia" y, mientras trabajaba en la construcción, se decía: "algún día voy a tener otra cosa".

Como así fue: el dinero que pudo volver a reunir en ese año y cinco meses se lo entregó una vez más a esas mafias para poder subirse a una embarcación "de goma" para poner rumbo a Europa.

Ocho horas pasó en ella hasta que fue avistada por el Open Arms el 30 de junio de 2018; desde entonces, no ha vuelto a tener miedo.

Ahora, es una de las 102.890 personas que están esperando una respuesta a su petición de asilo, pero hace gala de esa paciencia con la que se define y confía en que "todo irá bien".

De momento, trabaja como ayudante de cocina en Tarragona, aunque antes, gracias a Cear, ha aprendido español y otras "muchas cosas" y ha hecho un curso de manipulador de alimentos. Incluso participó en la última cabalgata de reyes de Reus.

Le gusta su trabajo y también está tratando de aprender platos típicos de la cocina española; le gustaría reproducir los de su país, pero lo tiene más complicado porque los "condimentos son difíciles de encontrar".