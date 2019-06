Nieto defiende la actuación policial para que se viera que el 1-O era ilegal

Barcelona, 18 jun (EFE).- El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha asegurado al juez de Barcelona que investiga las cargas del 1-O que la actuación de la Policía Nacional ese día fue "ejemplar", sin "violencia extrema", y ha alegado que si no actuaban alguien podría entender que el referéndum era legal.

Nieto, que ha comparecido durante cuatro horas este martes como testigo ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona -que mantiene imputados a unos cuarenta policías por las cargas del 1-O-, ha destacado que los agentes cumplieron con la orden judicial de impedir el referéndum, usando en algunos casos las porras porque este tipo de instrumentos de defensa existen para ser usados y no sólo mostrados, según fuentes judiciales.

En su declaración, por videoconferencia, el número 2 de Interior en tiempos del ministro Juan Ignacio Zoido ha discrepado en algunas ocasiones con el juez, especialmente cuando ha negado que hubiese habido cargas el 1-O o cuando insistía en criticar la "pasividad" de los Mossos d'Esquadra, ante lo que el magistrado le ha advertido de que en este procedimiento no se investiga la labor de este cuerpo.

Según las fuentes, Nieto ha defendido que no se puede dar una actitud ejemplarizante si la policía se dedica a mirar y que ese día actuaron para cumplir la orden judicial de impedir el referéndum y porque si no lo hacían alguien podría entender que el 1-O era legal, cuando no lo era.

Además, ha desgranado varios de los elementos que ya sostuvo en su comparecencia en el juicio a la cúpula del 'procés' en el Tribunal Supremo, al insistir que la actuación de la Policía Nacional el 1-O fue "ejemplar" en Barcelona, pese al "ambiente hostil" por parte de los concentrados partidarios del referéndum.

Es más, según las fuentes, el ex secretario de Seguridad ha sostenido a preguntas del juez que no hubo "violencia extrema" por parte de los agentes -como apuntan las acusaciones-, sino que se limitaron a cumplir la orden judicial de impedir el referéndum respetando los criterios policiales de proporcionalidad, congruencia y oportunidad.

El juez le ha preguntado entonces cómo explicaba que hubiese en Barcelona más de 300 partes médicos con votantes heridos el 1-O, ante lo que el testigo ha insistido en subrayar, según las fuentes, que la Policía cumplía una orden judicial y que intervino para cumplir la ley.

No obstante, según las fuentes, ha precisado que el tipo concreto de intervención en cada centro fue responsabilidad del jefe de la unidad interviniente, ya que él se limitó a autorizar la operación policial para cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la votación.

En este sentido, ha resaltado que el objetivo del dispositivo, además de hacer cumplir la ley e impedir el referéndum, era garantizar la integridad tanto de los policías como de los agentes.

Sobre el diseño del operativo, ha apuntado que se acordó intervenir en aquellos puntos de votación en los que sabían que no podían quedar atrapados por la multitud en la entrada o en la salida, si bien ha denunciado que en un caso, en la escuela Ramon Llull, los agentes estuvieron una media hora "secuestrados" por los votantes, que les impedían salir.

Nieto ha explicado que los policías tuvieron que emplear la fuerza para salir de algunos puntos de votación, pero no para entrar, ante lo que el juez le ha recordado en algunos vídeos que constan en la causa se aprecian cargas para entrar a los colegios electorales, según las fuentes.

El ex secretario de Estado de Seguridad ha señalado además que el 1-O siguió el dispositivo policial junto a su coordinador, el coronel Diego Pérez de los Cobos, en la subdelegación del Gobierno en Barcelona, y que se puso fin al operativo al mediodía -y no al finalizar la votación como estaba previsto inicialmente- debido al cansancio de los agentes.

En su comparecencia, Nieto también ha negado que diera instrucciones a los agentes de no practicar ningún tipo de detención el 1-O, en contra de lo que las acusaciones afirman que han asegurado algunos de los antidisturbios imputados que han comparecido ante el juez.