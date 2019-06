Murillo, sobre violencia intrafamiliar: "No estamos para bromas"

Madrid, 18 jun. (EFE).- La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha criticado que ciertos sectores políticos empleen el término "violencia intrafamiliar" para referirse a la violencia de género en un momento en el que hay que reflexionar "muy seriamente": "No estamos para bromas", ha sentenciado.

Murillo ha incidido en que la violencia de género es "un asunto muy serio" en la clausura de una jornada organizada por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias sobre la seguridad de las víctimas de maltrato y la protección de los menores.

La secretaria de Estado ha asegurado que los distintos actores implicados en la lucha contra la violencia machista están comprometidos con las víctimas para que puedan romper el círculo del maltrato: "Todos estamos comprometidos para que nadie te desfigure porque crea que eres suya", ha subrayado.

En una intervención en la que ha criticado cómo la sociedad espera de la mujer una disponibilidad absoluta, Murillo ha defendido que "tenerse a una misma en cuenta no es una traición, es un deber".

Aunque ha denunciado que las mujeres que abandonan el rol de género de agradar y estar disponibles son "culpabilizadas y sancionadas", ha abogado por transgredir ese mandato.

"Cada vez que apoyamos las transgresiones, las mujeres que tenemos tiempo propio que no está dedicado a los otros estamos evitando violencia, la transgresión evita violencia", ha incidido.

Asimismo, Murillo ha destacado que es necesario reflexionar acerca de por qué es tan importante el vínculo afectivo, una "pregunta incómoda que hay que hacerse".

"¿Cuántas personas de las aquí presente no hemos salido con alguien que ha abusado emocionalmente de nosotras, porque yo sí?", ha preguntado al auditorio, para añadir que estar disponible significa "no tener poder" y que la dignidad está relacionada con no pertenecer a nadie.

La secretaria de Estado ha hecho hincapié en la necesidad de educar en igualdad, especialmente en el terreno de las relaciones sentimentales y sexuales.

"Tenemos que hablar a las chicas y a los chicos de lo que no se habla sobre las relaciones sexuales. Se habla de enfermedades de transmisión sexual, sobre anticonceptivos, pero ¿dónde se habla del consentimiento y del placer?", ha agregado.

Una formación necesaria que también han reclamado el resto de participantes en la jornada.

"Educar es lo más importante, el problema de los jóvenes está totalmente unido a las nuevas tecnologías", ha dicho la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera: "No conseguimos que los jóvenes sean conscientes de que el control, el chantaje, la humillación y el insulto son violencia de género".

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Rebeca Palomo, ha coincidido con la fiscal: "Las nuevas tecnologías están siendo utilizadas por los jóvenes y adolescentes para ejercer violencia sobre las mujeres. Los jóvenes son uno de los focos de nuestra preocupación", ha alertado.