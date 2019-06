Los manifestantes no aceptan disculpas de Lam y seguirán con las protestas

Hong Kong, 18 jun (EFE).- La organización civil hongkonesa que coordina a los manifestantes aseguró hoy que no acepta las disculpas ofrecidas horas antes por la jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, y anunció que seguirá con las protestas.

En una rueda de prensa en la calle ante la sede del Gobierno local, la vicecoordinadora del Frente Civil de Derechos Humanos, Bonnie Leung, afirmó que están "muy decepcionados" con las palabras pronunciadas hoy por Lam, que "ha ignorado todas" sus demandas.

"El Frente no acepta sus así llamadas disculpas y tendremos que seguir nuestras protestas", dijeron, y lamentaron que Lam no ha dimitido, no ha retirado el polémico proyecto de ley de extradición ni exigido responsabilidades a la Policía por los incidentes violentos ocurridos durante las protestas.