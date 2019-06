Leonor Rodríguez: "Hago mi trabajo y no me castigaré por no ir al Eurobasket"

Las Palmas de Gran Canaria, 18 jun (EFE).- La jugadora grancanaria Leonor Rodríguez Manso, descartada por el seleccionador español Lucas Mondelo para acudir al Eurobasket'2019, ha dicho a Efe que está contenta por cómo hace su trabajo y que, por ello, no se castigará por no acudir a la cita del baloncesto continental.

"Estoy bien. Tengo que aceptar la decisión y seguir adelante, porque no creo que esté haciendo nada mal. El seleccionador me ha dicho que está muy contento con mi trabajo y que estoy haciendo lo correcto, pero que, debido a la estructura del equipo, no iba a disfrutar de los minutos que desearía y, por ello, ha preferido coger a otras compañeras", ha asegurado.

La escolta y alero isleña, que cumplirá 28 años en el mes de octubre, afronta el futuro con optimismo pese a haber quedado descartada para Eurobasket y el pasado Mundial, disputado en Tenerife.

"Estar entre las mejores jugadoras de España es un privilegio y un lujo. Hago mi trabajo y estoy contenta con el mismo. Me preocupo de lo que puedo controlar y no sufro por el hecho de haber sido el último descarte de la selección por segundo año consecutivo. No es lo deseado, pero no me voy a castigar por ello porque la vida sigue", ha comentado.

'Magic' Leo -como es conocida deportivamente- piensa seguir trabajando con intensidad para volver a vestir la camiseta de España, selección con la que logró las medallas de plata mundialista en Turquía 2014 y olímpica en Río de Janeiro 2016 y la de oro europea el pasado año en la República Checa.

"Tengo claro que no renunciaré a acudir a posibles futuras llamadas de la selección, porque para mí siempre es un honor defender la camiseta de España y estar con las mejores jugadoras, con las que además he compartido momentos especiales durante años", ha afirmado.

Por otro lado, la jugadora, que ha cumplido su segunda temporada seguida en el Wisla Can-Pack de Cracovia (Polonia), tiene previsto cambiar de equipo la próxima campaña.

"Seguramente no seguiré en Cracovia. Acabé muy contenta en el club y, además, me gusta mucho la ciudad, pero me apetece seguir disfrutando del baloncesto en otro sitio, viviendo otra experiencia, cultura y país, para continuar creciendo como persona y como deportista", ha comentado.

En ese sentido, Leo Rodríguez espera fichar en un conjunto de primer nivel continental que dispute la Euroliga, hecho que tal vez podría conocerse durante sus vacaciones, que este año se han adelantado al no acudir al Eurobasket.

"Es importante para los deportistas saber desconectar y airearse de la presión que tienes durante todo el año entre partidos y viajes. Este es el primer verano desde que tengo 14 años en que disfrutaré de un mes completo de vacaciones y voy a aprovecharlo al máximo", ha finalizado.