Johnson aspira a aplazar la cuestión del Ulster hasta después del "brexit"

Londres, 18 jun. (EFE).- El exalcalde de Londres Boris Johnson, favorito para suceder a Theresa May como primer ministro británico, apostó este martes por aplazar la polémica negociación con la Unión Europea (UE) sobre el estatus de la frontera de Irlanda del Norte hasta después del "brexit".

En un debate televisado junto con los otros cuatro candidatos a liderar el Partido Conservador, Johnson consideró que las mercancías "deben continuar fluyendo libremente a través de esa frontera (la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda) mientras el Reino Unido al completo abandona la Unión Europea".

"Podemos solventar ese asunto durante el periodo de implementación (del 'brexit'), mientras negociamos un acuerdo de libre comercio" con el bloque comunitario, agregó.

El ministro de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, el aspirante al liderazgo "tory" más moderado respecto al "brexit", afirmó que el Reino Unido "no va a obtener un periodo de implementación" para suavizar el divorcio con la UE si no ratifica antes el acuerdo de salida que selló May.

Ese texto incluye precisamente una cláusula por la cual Irlanda del Norte debe continuar formando parte del mercado único hasta que se encuentre una solución alternativa para mantener abierta la frontera con la República de Irlanda, una solución que rechazan los conservadores euroescépticos.

Johnson afirmó que la UE va a tener "incentivos" para conceder al Reino Unido un periodo de implementación sin haber aceptado la cláusula norirlandesa.

Uno de esos incentivos, señaló, "son los 39 millones de libras (44 millones de euros) que recibirían".

El exalcalde de Londres ha sugerido en los últimos días que, si llega a primer ministro, no pagará la factura de salida de la UE acordada hasta que Bruselas otorgue nuevas concesiones.

Johnson reiteró que, en cualquier caso, su intención es ejecutar la ruptura con el bloque comunitario en la fecha límite del 31 de octubre, aunque para entonces no se haya llegado a un pacto con los veintisiete socios comunitarios restantes.

"Si no lo hacemos, me temo que nos enfrentaremos a una catastrófica pérdida de confianza en la clase política", indicó.

Los ministros británicos de Medioambiente, Michael Gove, y de Exteriores, Jeremy Hunt, otros de los candidatos a liderar el Partido Conservador y asumir la jefatura de Gobierno, coincidieron en señalar que contemplarían pedir a Bruselas una prórroga más allá del 31 de octubre para materializar el "brexit".

El titular de Interior, Sajid Javid, el quinto aspirante que se mantiene en la carrera por suceder a May, subrayó por su parte que es "fundamental" que el país rompa con la UE el 31 de octubre.

Los diputados del Partido Conservador elegirán esta semana a dos de los candidatos a las primarias para que se sometan a una elección entre los 160.000 afiliados de la formación.

El ganador de esa votación, que se conocerá a finales de julio, será el próximo primer ministro británico en sustitución de May, que avanzó su intención de dimitir al término de mayo.