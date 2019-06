Inés Rey, la primera mujer alcaldesa de A Coruña: "Se abre un tiempo nuevo"

A Coruña, 18 jun (EFE).- Inés Rey, la primera mujer alcaldesa de A Coruña en los últimos 40 años de democracia, aspira a convertir la ciudad en feminista y apuesta por un nuevo modelo industrial y una gran área metropolitana. "Se ha abierto un tiempo nuevo", asegura.

Inés Rey (A Coruña, 1982) quiere conformar su Gobierno lo antes posible para comenzar a gestionar la ciudad, con diálogo y consenso, y mirando hacia adelante porque se ha abierto "un tiempo nuevo" en el que no va a "poner el retrovisor", afirma en una entrevista con EFE.

Nunca ha desempeñado cargos públicos ni ha sido política, pero señala que es una mujer que se parece mucho a la ciudad, porque "tengo los mismos problemas e inquietudes, estoy pegada a la realidad y a la vida diaria, soy autónoma, tengo dos hijos y sé lo que cuesta sacar a una familia adelante".

La nueva regidora llamará a todas las puertas ministeriales implicadas en la transformación que desea impulsar, aprovechando que tiene un aliado de Gobierno en la Moncloa.

Pregunta: Usted ha dicho en su investidura que A Coruña es la ciudad de las mujeres. ¿Con Inés Rey en qué se va a notar?

Respuesta: Es un hecho histórico que, en 40 años de democracia, por primera vez hay una mujer alcaldesa en la ciudad; tiene una importancia vital porque hay una línea transversal en nuestro programa que apuesta por la igualdad, y significa no dar un paso atrás en los derechos adquiridos, lógicamente no será una ciudad en femenino sino feminista y la política será transversal a todas las áreas.

P: Marea Atlántica ha acusado al PSOE durante el mandato anterior de haber torpedeado su gestión, ¿le pedirá que le sea leal o teme una legislatura complicada?

R: Creo que hay que mirar hacia adelante y que se ha abierto un tiempo nuevo en la ciudad, con un Gobierno nuevo, personas nuevas. No voy a poner el retrovisor.

P: ¿Dónde va a innovar más? ¿Dónde dejará su impronta?

R: Aspiro a una ciudad medioambiental más sostenible, que cree empleo de calidad, apueste por el nuevo modelo industrial, la industria 4.0, la ciudad de las TIC, el proyecto Fábrica en base a la industria textil, terminar la construcción del Paseo Marítimo, comenzar la construcción de la gran área metropolitana, mejorar las comunicaciones, apostar por la movilidad y la fachada marítima porque ahí está el futuro de la ciudad.

P: ¿Qué valor diferencial aporta una alcaldesa de 36 años, y actualmente único regidor nacido tras la muerte de Franco, al frente de una de las grandes ciudades gallegas?

R: No conocía ese dato, pero me parece que es un plus de renovación que mujeres y jóvenes entremos en política, supone romper un techo de cristal y barreras que existían. Siempre nos quedábamos en el penúltimo escalón.

R: Sí, lo tuve claro y a eso venía. Cuando me presento a algo no salgo a empatar. No he tenido grandes objetivos en la vida, pero los que me he planteado los he conseguido.