Hispasat pide unidad a la UE y alianzas intraeuropeas ante guerra tecnológica

Madrid, 18 jun (EFE).- Elena Pisonero reclama a Bruselas que favorezca alianzas intraeuropeas e invente "una nueva diplomacia" con una sola voz que permita acuerdos con China para posicionarse en una guerra tecnológica que tarde o temprano afectará a la cuenta de resultados de Hispasat, la empresa que preside.

"Ante esta guerra entre EE.UU. y China por la hegemonía en el despliegue del 5G, Europa debe ser pragmática, actuar a la altura de los retos del siglo XXI y no tratar de perpetuar su modelo del XIX", ha defendido Pisonero este martes en conversación con Efe tras su intervención en un foro organizado por el banco de inversión Natixis.

En su opinión, China ha sabido ver antes que el resto que la tecnología 5G será la que permita la cuarta revolución industrial, crítica para el desarrollo futuro de la economía, ya que facilita la conectividad entre personas y máquinas.

"El que domine esa tecnología será quien decida lo que va por la red. Por esto EEUU intenta frenar a China", ha explicado Pisonero, quien lamenta que Europa se "enfrente fragmentadamente a este juego de gigantes", cuando debería encontrar su propia voz "actuando de contrapunto".

En este sentido, la ex secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pyme rechaza "fórmulas (europeas) del pasado" como el proteccionismo o tratar de imponer las reglas europeas a China.

Aunque "ir con el enfrentamiento" como está haciendo EE.UU. "puede ser una baza negociadora", en su opinión Europa debe "buscar soluciones pragmáticas", favorecer alianzas intraeuropeas entre competidores e incluso entre suministradores y proveedores, para crear "verdaderas trasnacionales europeas", y "establecer reglas básicas mínimas" en seguridad, privacidad o protección laboral que "permitan convivir".

Consciente de que "China tiene armas y herramientas (para competir) que Europa nunca usaría", la exdiputada ve conveniente también que la UE atraiga a las élites chinas más formadas para que se integren en el tejido empresarial y rechazar que los proveedores europeos cobren un 20 % más que los chinos, porque eso en definitiva ayuda a Europa a ser mas competitiva.

"Los chinos necesitan un papel dominante en el desarrollo del 5G por pura supervivencia, porque se les está agotando su progreso", según Pisonero, quien defiende que "a nadie le interesa que China tenga problemas".

Según ha reconocido a Efe, el veto impuesto por Washington a Huawei a mediados de mayo tarde o temprano afectará a la cuenta de resultados de Hispasat, así como de muchas empresas implicadas en el despliegue del 5G, por lo que han de plantearse estrategias a largo plazo.

"Hispasat a lo mejor puede contribuir a tener en Europa una potente red de 5G que no sea tan dependiente de Huawei, a través de un acuerdo por ejemplo entre Nokia y Ericsson, siempre que no pretendan aprovechar para cobrarte un 20 % más", ha defendido la también consejera del think tank (laboratorio de ideas) europeo Bruegel.

Hispasat de momento no ha paralizado ninguna decisión a causa del veto de Donald Trump, según ella, pero sí algunos de sus clientes, entre los que ha citado a Telefónica. "Lo que afecta a mis clientes me afecta a mí también", ha advertido en cualquier caso.

Visto el "comportamiento" del presidente estadounidense, "un negociador hábil y rudo", Pisonero ve posible que efectivamente mantenga el veto impuesto sobre Huawei pasados los tres meses de periodo de transición que estableció a mediados de mayo, "lo que supondría entrar en terrenos mucho más peligrosos".

"Debemos ser consientes de todas las ramificaciones (del conflicto) y de que a lo mejor no afecta hoy a mi cuenta de resultados, pero terminará afectando", ha advertido.

Respecto al proceso de compra de la mayor parte del capital de Hispasat por parte de Red Eléctrica, ha explicado que se está aún a la espera de que en los próximos meses lleguen las correspondientes autorizaciones en países tan relevantes para Hispasat como Brasil, para luego crear el nuevo Consejo de Administración.

"El futuro está por escribirse y cada vez es más importante la capacidad que tengas de anticiparte a la realidad que te rodea", ha argumentado Pisonero, quien se dice con ganas de aprovechar la experiencia de una empresa que este mes cumple 30 años para ofrecer a Red Eléctrica un proyecto "en clave del siglo XXI" que ofrezca "más valor de lo que está en libros", para lo que asegura que ya se le han "ocurrido un par de ideas".