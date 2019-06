Gobierno español presenta en OIT la igualdad de género como seña de identidad

Ginebra, 18 jun (EE).- España ha convertido la igualdad de género en una de sus señas de identidad y en esta línea manifestó hoy su apoyo a la Convención Internacional contra el Acoso y la Violencia en el Trabajo, dijo hoy la ministra española en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

"Hay que subrayar que sin igualdad de género no solo no habrá un futuro del trabajo justo e inclusivo, sino que no habrá futuro", dijo la ministra en un discurso en la conferencia del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De la Convención Internacional contra el Acoso y la Violencia en el Trabajo, y de la recomendación que está previsto que la acompañe y se apruebe al mismo tiempo, Valerio declaró la confianza de España de que serán instrumentos normativos definitivos "para acabar con esta lacra social".

Asimismo, sostuvo que el Gobierno español ha emprendido "una agenda progresista" para avanzar en favor del trabajo decente en medio de la multitud de retos que marcan la revolución tecnológica, los cambios profundos en la globalización y los desafíos medioambientales.

Todo ello, remarcó la ministra, genera "mercados de trabajo cambiantes que recrudecen las desigualdades y la polarización, la fragmentación y aúpan los populismos".

En declaraciones a Efe luego de su discurso en la sesión plenaria de la conferencia de la OIT, Valerio aseguró que en España "se cree en el derecho a la formación permanente a lo largo de la vida", así como en el valor de preservar la seguridad y la salud en el trabajo.