El folleto de Bankia no recogía todos los deterioros de BFA, según peritos

San Fernando de Henares , 18 jun .- Los peritos judiciales cedidos por el Banco de España al juez instructor del caso Bankia, Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, han asegurado hoy que el folleto de salida a Bolsa de la entidad no contenía toda la información sobre los deterioros de su matriz BFA.

Durante la segunda jornada de careo entre los peritos judiciales y la decena de expertos propuestos por BFA-Bankia, el expresidente Rodrigo Rato y el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, los técnicos que asistieron al juez Fernando Andreu han incidido en algunos de los argumentos expuestos la víspera.

En particular, en la falta de rigor de las cuentas de BFA-Bankia y los defectos del sip o fusión fría de cajas que dio lugar la entidad.

Sánchez Nogueras ha relatado que ya en sus primeros informes -entre los dos hicieron seis análisis- concluyeron que un asiento realizado en diciembre de 2011 en las cuentas de BFA tenía que haberse llevado a cabo un año antes, en diciembre de 2010, que era la fecha de adquisición.

Había información para llevarlo a cabo, ha afirmado, pero al no hacerlo así ello supuso que las cuentas consolidadas de BFA de 2010 "no recogían todos los deterioros, que no estaban en el folleto de salida a Bolsa".

Hacerlo "era perfectamente posible", ha añadido, porque aunque en ocasiones se puede demorar la contabilización de algunas magnitudes, en este caso se contaba con la información suficiente para haberla incluido en los datos consolidados de 2010.

Sin embargo, no se contabilizaron en los balances "ni a 31 de diciembre de 2010 ni en el folleto".