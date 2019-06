Empresas facturó 327 millones en 2018 y quiere liderar reforma hotelera

Salou , 18 jun .- El Corte Inglés Empresas facturó el año pasado 327 millones de euros, de los que el 34 % corresponden a contratos de vestuarios, y se ha marcado como objetivo "convertirse en el líder" del sector de las reformas hoteleras.

El director general de esta división, Víctor Liñero, ha asegurado que las reformas para el sector hotelero "es el área de negocio que mayor impulso está registrando" en esta subdivisión de la empresa de distribución, que se ha convertido un referente en el sector.

Como ejemplo de sus actuaciones en esta área, ha destacado las obras que se están realizando en los hoteles Only You de Valencia, el Five Flowers de Formentera, el Catalonia Gran Vía de Madrid o el Ercilla de Bilbao.

Además la división está comenzando su expansión internacional con la reforma efectuada por 4 millones de dólares (más de 3,5 millones de euros) en un hotel emplazado en Cuzco (Perú) y en los trabajos de mejora en el centro de convenciones Amador de Panamá.

En los últimos tres años, la compañía ha reformado y equipado más de 15.000 habitaciones de hotel, tanto en España como en Latinoamérica, y ha acometido obras en más de un millón de metros cuadrados, ha explicado la compañía durante la presentación de la renovación de las habitaciones hoteleras del complejo de Port Aventura.

En cuanto al desglose de la facturación obtenida el año pasado, las obras (que van desde demolición, albañilería o instalaciones de ventilación) supusieron el 32 % del volumen, mientras que los equipamientos (como mobiliario de oficina o decoración) aportaron el 17 %.

Las otras dos áreas de negocio de esta división de El Corte Inglés son la creación de vestuario para otras entidades, que representan el 34 % de la facturación y donde "son líderes de mercado", y el área denominada como otros suministros que acapara el 17 %, ha apuntado el directivo.

En el área de vestuario, El Corte Inglés empresas realizó casi 4 millones de prendas para uniformar a más de 700.000 profesionales de compañías como Correos, Iberia, Repsol, Iberdrola, Securitas o los bomberos de Madrid.

En el apartado de obras y suministros, ha destacado las actuaciones llevadas a cabo en las oficinas de la sede empresarial de Jeddah (Arabia Saudí), en la de Bayer en Asturias, las sucursales del Banco Santander o las de Iberdrola en Madrid.

Liñero ha recordado que El Corte Inglés Empresas "nació hace 60 años" durante los cuales han tenido 75.000 clientes, han realizado más de cinco millones de operaciones y cuentan con una plantilla de 600 trabajadores como arquitectos, aparejadores, interioristas, decoradores e ingenieros.

En cuanto a la obra realizada en el hotel Colorado Creek de Port Aventura, ECI Empresas ha hecho una inversión de 10 millones de euros en el establecimiento "insignia" del parque temático y afianza la relación con Port Aventura, que comenzó hace 25 años cuando participó en el equipamiento del complejo de entretenimiento.

La obra, que se ha realizado en cinco meses y abarca una superficie de más de 12.000 metros cuadrados, ha consistido en la reforma de 500 habitaciones (150 de ellas en el hotel de Colorado Creek para recrear el viejo oeste estadounidense) y ha instalado nuevos revestimientos, carpintería, mobiliario e iluminación.

El director general de Port Aventura, Fernando Aldecoa, ha enfatizado el compromiso de la empresa con la sostenibilidad tras la reforma llevada a cabo por El Corte Inglés Empresas en Colorado Creek, ya que se trata de "un hotel de emisiones cero".

Aldecoa ha recordado que en 2018 el parque recibió 5 millones de visitas" de las que más de la mitad "eran extranjeros, sobre todo británicos y franceses", y que hubo "un millón de pernoctaciones, de las que un tercio fueron foráneas".

"Somos el segundo parque temático sólo por detrás de Disney Europa" ha recordado Aldecoa, que ha comentado que en los 24 años de existencia el parque ha recibido ya la visita de 85 millones de personas.