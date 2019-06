Colau se planteó renunciar a alcaldía tras "duras semanas de negociaciones"

Barcelona, 18 jun (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confesado que "claro" que pensó en dejar de optar a la alcaldía y marcharse a su casa tras "unas semanas durísimas" de negociaciones y de tensión, en las que ha oído insultos como "traidora" o "puta", y en las que le han acusado de querer "aferrarse a la poltrona".

En una entrevista en RAC1, en la que ha llegado a emocionarse, Colau ha admitido que durante las negociaciones con ERC y PSC para un acuerdo de investidura a la alcaldía de Barcelona, ha sufrido "costes personales" y que en algún momento se planteó dejarlo "después de semanas tan duras en las que me han llamado traidora y 'botiflera'", o como cuando el sábado, en la plaza de Sant Jaume, manifestantes independentistas "nos llamaron putas, zorras, guarras, de todo".

"Sabemos que no representan a la mayoría del independentismo, pero en la plaza se vivió una situación de degradación que no se debería tolerar, que todos deberían condenar con firmeza", ha expresado la alcaldesa.

Ha añadido también Colau que le parece "increíble" que se le haya acusado de que ha venido a "aferrarse a la poltrona", tras cuatro años en la política, por parte de políticos como Ernest Maragall, "que lleva más de 40 años ocupando cargos públicos y que dice que es imposible pactar con el PSC cuando él ha sido aparato del Partido Socialista durante 40 años".

Colau se ha quejado de que en Barcelona haya habido "vetos cruzados" por parte de ERC y el PSC, mientras "en el resto de Cataluña ha habido decenas de acuerdos" para gobiernos municipales de ediles de estos partidos, un "doble discurso" que ha sido una de las cosas que más le ha costado entender.

Ha asegurado "con rotundidad" que los tres votos de la plataforma de Manuel Valls que le auparon a la alcaldía el pasado sábado "no ha condicionado en nada" su postura política, pues no han acordado "nada con él".

Ha reiterado que este apoyo de Valls no le gusta porque "era un escenario que no preveíamos y no buscábamos", pero que tampoco por ello podía renunciar a su "objetivo legitimo" de presentarse a la investidura "para poder gobernar", teniendo 10 concejales.