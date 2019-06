El Caravaggio encontrado en una buhardilla francesa se expone en Toulouse

París, 18 jun (EFE).- El "Judith y Holofernes" de Caravaggio encontrado en 2014 en una buhardilla de Toulouse se expone en esta ciudad del sur de Francia en la casa de subastas Marc Labarbe hasta su venta allí el próximo 27 de junio.

El lienzo saldrá al mercado con una estimación base de 30 millones de euros pero se espera que el precio final supere los 100 millones de euros.

Fechado en 1607, se le perdió la pista en 1617 y solo unas cartas entre mercaderes, así como una copia del pintor Louis Finson, amigo y agente de Caravaggio, testimoniaban su existencia.

Francia lo clasificó como tesoro nacional, lo que le daba tres años para decidirse de manera preferente a favor de su compra, pero dejó pasar ese tiempo sin pronunciarse.

Los propietarios presentaron recientemente una petición para obtener el certificado de exportación, que fue aprobado por el país, y la obra sale a subasta en un momento en que los interesados en ella se multiplican, especialmente en Estados Unidos, pero también España y Oriente Medio.

Marc Labarbe, propietario de la casa de subastas homónima, lo localizó en 2014 en el domicilio de un cliente que lo avisó del sorprendente hallazgo sin saber entonces que se trataba de un Caravaggio en un extraordinario estado de conservación.

Su autenticidad divide con violencia a los expertos, si bien sus descubridores defienden que cada vez más especialistas están convencidos de la autoría de Caravaggio por la calidad de los trazos.

"No tengo ninguna duda porque he trabajado en él durante 5 años. Considero que puedo hablar tanto como tantos que no lo han visto y dan su opinión. Cuando presentamos el cuadro en Italia sabíamos que comenzábamos una carrera entre escuelas porque los expertos se odian entre ellos", dijo Labarbe a Efe durante su presentación en París.

El cuadro se exhibe ahora en la localidad francesa de Toulouse tras haber pasado por Milán, Londres y Nueva York, y la venta podrá seguirse en directo desde una web dedicada al "Caravaggio de Toulouse".