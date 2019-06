Calviño dice que es el "momento adecuado" para invertir en lucha por el clima

Bruselas, 18 jun (EFE).- La ministra española de Economía en funciones, Nadia Calviño, declaró este martes que es el "momento adecuado" para invertir en la lucha contra el cambio climático por el entorno de bajos tipos de interés en la eurozona, y abogó por que la Unión Europea asuma el liderazgo mundial en la materia.

"Europa debería estar a la vanguardia del proceso. Tenemos muchos activos, muchas ventajas, y es el momento adecuado para hacerlo, entre otras cosas porque los tipos de interés están realmente bajos, así que (...) este es el momento adecuado para hacer estas inversiones", dijo Calviño en una conferencia económica organizada por la Comisión Europea en Bruselas.

La titular de Economía española subrayó que esto no puede hacerse solo con inversión pública: "Debemos movilizar inversión privada", dijo, y para ello es necesario que las autoridades den la "certeza" de que acompañarán el proceso de transición y lidiarán con los sectores más afectados, como el energético, automovilístico o agroalimentario.

En este sentido, Calviño afirmó que el plan nacional de energía y clima remitido por España a la Comisión Europea trata de proporcionar una perspectiva a medio plazo, una "ambiciosa" opinión sobre el modo de lograr los objetivos y empezar a planificar.

"Tenemos que asegurar que la transición es justa, tenemos que cuidar de las empresas, pero también de la gente, de modo que nadie se quede atrás. Esto requiere todo un abanico de regulación y acciones del sector público que necesariamente tienen que ocurrir a nivel europeo", añadió Calviño.

La ministra española advirtió de que en materia de lucha contra el cambio climático "el enfoque del avestruz, enterrar la cabeza en el suelo y dejarlo pasar, no es el adecuado".

"En mi opinión, no tenemos más elección que hacer esto (lidiar con el cambio climático) si queremos que esta prosperidad que hemos vivido continúe para nuestros hijos y nietos, algo que creo que es posible", insistió.

Calviño afirmó que el cambio climático debería ser una de las prioridades de la UE en la próxima legislatura, junto a la cuestión del crecimiento sostenible e inclusivo, de modo que se mantenga la sociedad del bienestar y los ciudadanos europeos sientan que "se benefician del crecimiento".

En respuesta a una pregunta sobre si la UE debería cambiar el modo en que evalúa la deuda pública de los países, la ministra española declaró: "No es responsable dejarles a mis nietos una carga de deuda, como no es responsable dejarles un planeta sucio dónde no se pueda respirar".

"No creo que sea inteligente decir que el nivel de deuda no importa", dijo Calviño, insistiendo en la necesidad de ser "responsables en la gestión del déficit y la deuda" públicos.

El vicepresidente de la Comisión Europea para el euro, Valdis Dombrovskis, quien también participó en la conferencia, recordó que se calcula que para cumplir los objetivos comunitarios de reducción de emisiones se necesitarán entre 175.000 millones y 290.000 millones de euros en inversiones privadas más al año.

Bruselas, subrayó, ha puesto en marcha un plan de acción para impulsar las denominadas "finanzas sostenibles", con la publicación este mismo martes de varios informes para guiar a las empresas sobre qué se consideran inversiones "verdes", favorables a la lucha contra el cambio climático y la transición energética.