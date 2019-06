Cabral se despide del Celta: "Desde ahora me pongo la camiseta de aficionado"

Vigo, 18 jun (EFE).- El defensa argentino Gustavo Cabral se despidió del Celta de Vigo, club en el que militó las últimas siete temporadas, con una carta pública en la que se muestra agradecido y dice que "nunca" olvidará el día que recibió la llamada para fichar por el conjunto gallego.

"Llegó la hora de despedirme. Estos días han estado cargados de emociones, imágenes y recuerdos que me vienen a la mente. No olvidaré aquel día que recibí la llamada para ser parte de esta gran familia que me acogió como uno más de ustedes", señala en la misiva el central, al que la dirección deportiva no le ofreció la renovación pese a que ese era su deseo.

Cabral da las gracias por esos siete años en los que pasó "momentos buenos y no tan buenos", y no escondió su "tristeza" por tener que abandonar un equipo que considera "especial".

"Quiero dar las gracias a esas personas que trabajan y que nos ayudan día a día: cuerpo médico, utillero, lavandería, delegados, administración, dirigentes, prensa, trabajadores de A Madroa y Balaídos. Desde ahora me quito la camiseta de jugador y me pongo la de un aficionado más. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. ¡Hala Celta!", concluye el defensa argentino.

Cabral abandona Balaídos después de jugar 229 partidos con la camiseta celeste, lo que le convierte en el quinto futbolista extranjero con más partidos de la historia tras Gustavo López, Mostovoi, Cáceres y Vlado Gudelj.