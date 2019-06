BFA-Bankia liberó provisiones para asumir su ajuste laboral, según peritos

San Fernando de Henares (Madrid), 18 jun (EFECOM).-Los peritos cedidos por el Banco de España a la causa de la salida a bolsa de Bankia han afirmado este martes que el grupo financiero incurrió en "error" contable "sin justificación económica" al liberar 1.385 millones de euros en provisiones para compensar el coste del ajuste laboral en las siete cajas tras su integración.

Extremo que han rechazado ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los expertos de las defensas, que han reprochado a ambos su "obsesión" por atribuir a los acusados irregularidades contables, y han señalado que la liberación "está completa y legalmente" avalada por la normativa contable.

Durante la segunda sesión, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Noguera han aseverado que el coste del ajuste laboral consecuencia del proceso de fusión fría "se cargó contra la cuenta de resultados y se liberó a su vez provisiones para insolvencias" para "compensar el impacto negativo" que generaba el desembolso de 1.385 millones en prejubilaciones.

Sin embargo, esta decisión "no tiene justificación económica, porque no tiene lógica liberar provisiones a 31 de diciembre de 2010, máxime cuando el importe es el mismo que el que cuestan las prejubilaciones", ha subrayado Sánchez, que ha incidido en que "de no haberlo liberado, las siete cajas habrían tenido pérdidas".

Argumento que ha desarrollado Busquets, quien ha relatado que de haberse dado este último escenario "se habría creado una importante crisis y no se habría podido pagar los intereses de las preferentes", a pesar de que "los preferentistas eran los mejores clientes de la entidad".

En este sentido, ha aludido a la testifical del exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui, y ha añadido que "posiblemente este impago hubiera motivado una bajada de 'rating'", hecho que "tendría un efector demoledor" al afectar "a la liquidez de la matriz, BFA".

"Que se han dotado provisiones para pensiones, sí. Ahora bien, eso de que se ha aprovechado la liberación de provisiones para insolvencia está fuera de la realidad", han afeado algunos de los peritos del grupo financiero.