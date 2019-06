El alcalde de Pamplona ve complicado el acuerdo de la izquierda para Navarra

Pamplona, 18 jun (EFE).- El recién elegido alcalde de Pamplona, Enrique Maya, considera que la constitución de los Ayuntamientos navarros "ha tensado mucho" la relación entre Geroa Bai, PSN y EH Bildu y parece haber "complicado ese acuerdo a 23 votos que están buscando" para que en Navarra haya un gobierno alternativo a Navarra Suma.

En una entrevista concedida a Efe, Maya (NA+) ha reconocido que el sábado se confirmó lo que ya habían dicho tanto el PSN como Bildu y es que no se iban a apoyar entre ellos. Eso ha hecho que en Pamplona EH Bildu no pudiera reeditar la alcaldía y que en poblaciones como Egüés no pudiera hacerlo Geroa Bai, lo que, a su juicio, "ha tensionado" las relaciones.

Tras alabar la postura del PSN de no pactar con Bildu, ha comentado que habrá que ver "si consiguen mantener el tirón hasta el final" y es que, en su opinión, "está claro que solo hay dos opciones un acuerdo a cinco (PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E) o no puede haber alternativa a Navarra Suma".

En cuanto al Ayuntamiento de Pamplona, ha augurado, al no contar con mayoría absoluta, una legislatura "complicada" y con "mucho trabajo para intentar llegar a acuerdos en lo esencial", con el PSN como interlocutor "preferente", pero sin llegar a dar el paso de intentar conformar un equipo de gobierno.

De regreso al despacho que ocupó en la legislatura 2011-2015 como cabeza de lista de UPN, Maya (Montevideo, Uruguay, 1959) afronta una nueva legislatura como candidato de Navarra Suma y con el único apoyo de su grupo (13) frente a EH Bildu, PSN y Geroa Bai, que suman 14.

Con el PSN, partido que hizo caso omiso a sus apelaciones al acuerdo, "no se dan las circunstancias" para conformar un equipo de gobierno, pero, puntualiza, "evidentemente es el interlocutor preferente".

En cuanto a Geroa Bai, asegura que intentarán llegar a acuerdos puntuales a nivel presupuestario y en todo lo relacionado con servicios, infraestructuras y obras para la ciudadanía.

"Con quien no me voy a sentar en el despacho para negociar es con EH Bildu por razones conocidas, aunque luego en el día a día municipal, en las distintas comisiones o plenos haya coincidencias, no voy a abrir con ellos una negociación", recalca.

En este proceso no estará acompañado solo por concejales de UPN, sino que también contará con Fernando Sesma (Cs) y Carmen Alba (PP), "dos más" de su grupo, dice, y con quienes tendrá la misma consideración a la hora de conformar áreas y concejalías.

Cuestionado por el hecho de que sus socios estén llegando a acuerdos con Vox en otros consistorios, el regionalista subraya que su partido ya dijo que "en el caso de que hubiese representación de Vox tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento no iba a haber acuerdos de gobiernos" con ellos.

Entre sus primeras actuaciones figura la reversión de algunas de las decisiones adoptadas por la corporación presidida por Joseba Asiron (EH Bildu) como recuperar la avenida del Ejército, que había pasado a denominarse Catalina de Foix o paralizar actuaciones urbanísticas en marcha.