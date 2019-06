Adrian Lock: "Somos favoritos, pero es la serie más competitiva"

Madrid, 18 jun (EFE).- El seleccionador español, el inglés Adrian Lock, dijo a EFE que su equipo parte como "favorito" para lograr la FIH Serie final que disputa desde mañana en Valencia, aunque "es el torneo más competitivo de los tres que se juegan" y Canadá, su primer rival, se juega todo para llegar al preolímpico.

"De los tres eventos de FIH Series el nuestro tiene muchísimo más nivel que los otros. Va a ser muy competitivo, va a haber muy poca diferencia entre los equipos y cualquiera puede ganar. Somos el de mejor ránking, la expectativa es que ganemos y somos conscientes, pero habrá que hacer un gran rendimiento en cada partido, crecer durante el torneo y llegar a la parte eliminatoria lo mejor posible", comentó

Después de una "preparación corta" por el margen de tiempo pasado desde que acabó la Liga, en esta cita hay "cuatro equipos potentes, España, Canadá, Italia y Sudáfrica, con Gales y Bielorrusia un poquito por atrás pero no mucho", según el técnico.

"Canadá es un equipo muy completo, muy físico, que tiene penalti y el más fuerte de nuestro grupo. El año pasado nos ganaron y a Estados Unidos, Bélgica y Escocia. No tiene que ver con su ránking (21), el sistema engaña mucho en su caso. Y para Canadá es todo o nada en este torneo, porque nosotros si no llegamos a la final vamos a estar en preolímpico por ránking, pero ellos no", comentó.

Después de Canadá las "RedSticks" jugarán el día 21 contra Bielorrusia y el 22 con Namibia para cerrar la fase inicial del grupo A. El B lo forman Italia, Suráfrica, Gales y Tailandia.

Los dos primeros de grupo acceden directamente a semifinales y los segundos y terceros se enfrentan por las otras dos plazas en éstas. El campeón y el subcampeón jugarán el Preolímpico este año a modo de eliminatoria, en una sola sede que en el caso de España será en Valencia.

"Bielorrusia ha ido creciendo, tiene un entrenador holandés con mucha experiencia que te puede complicar la vida y Namibia es muy desconocido, tendremos que estudiarlo para plantear los partidos. Si piensas que puede ser más accesible puedes generarte problemas. Los primeros partidos siempre son muy competitivos. Físicamente sabemos que somos los más completos y tenemos que aprovecharlo", añadió.

Con cambios en el grupo, algunos por lesiones, un tercio del equipo" español ha cambiado en relación al que ganó hace un año el bronce en el Mundial y también con un preparación en la que ha trabajado para jugar más al toque, mover más rápido la bola y crear mejores entradas al área y ocasiones de gol.

"Cada vez vamos mejorando más nuestro rendimiento en el área, tirando más a puerta, más penaltis y consolidando la parte defensiva. Ha habido un cambio bastante grande sobre todo en posesión y en la parte defensiva, que es algo que hicimos bastante bien durante el Mundial. Fuera del campo es un equipo que sigue madurando y mejorando a nivel de profesionalización", apuntó.